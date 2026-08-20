Las verduras subieron 7,5% en la tercera semana de agosto y presionan sobre la inflación

La inflación de los alimentos volvió a mostrar movimientos por encima del promedio de otros productos sensibles de la canasta básica. Durante la tercera semana de agosto, las verduras registraron una suba de 7,5%, seguidas por las frutas, con un incremento de 3,1%, y los aceites, que avanzaron 2,3%, de acuerdo con el relevamiento semanal de la consultora LCG. El comportamiento de estos rubros vuelve a poner el foco sobre el precio de los alimentos en un mes en el que el mercado esperaba una inflación general cercana al 1,8%.

El dato aparece después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue de 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio y del 2% que proyectaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En julio, además, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2%, prácticamente en línea con el nivel general.

El resultado oficial interrumpió la secuencia de desaceleración que se había observado durante el segundo trimestre. La inflación había pasado del 3,4% de marzo al 2,6% en abril, luego al 2,1% en mayo y finalmente al 1,9% en junio. Para julio, sin embargo, las principales consultoras ya advertían que el proceso podía haberse frenado: un relevamiento publicado por El Destape había ubicado las estimaciones entre 1,8% y 2,1%, con LCG en un rango de 1,9% a 2%.

Verduras: el principal aumento de la semana

En la tercera semana de agosto, las verduras fueron el rubro que más aumentó dentro de la medición de LCG, con una variación semanal del 7,5%. La suba adquiere relevancia porque se trata de productos de compra frecuente y con un peso importante en el gasto cotidiano de los hogares, particularmente en aquellos que tienen menos margen para sustituir alimentos cuando aumentan de precio.

.El segundo incremento correspondió a las frutas, con 3,1%, mientras que los aceites registraron una suba de 2,3%. El movimiento fue parcialmente compensado por una caída del 1,8% en bebidas. También se produjo un rebote de las carnes, que avanzaron 1% después de las variaciones registradas en las semanas anteriores.

"Las fuertes subas en verduras (+7,5% s/s) y frutas (+3,1%), junto con el rebote de carnes (+1%), impulsaron el índice general de alimentos. Bebidas volvió a caer (-1,8%)", sintetizó el informe de LCG. El comportamiento de las verduras también muestra la dificultad de evaluar la inflación alimentaria únicamente a partir de una variación mensual. Los productos frescos suelen registrar movimientos vinculados con factores estacionales y de oferta, por lo que pueden tener fuertes aumentos en una semana y bajas en otra. El problema para los hogares aparece cuando esos movimientos se superponen con incrementos más persistentes en productos como panificados, lácteos, carnes o aceites.

Algo similar había ocurrido en julio. En la tercera semana de ese mes, las verduras habían aumentado 4,6%, mientras que los aceites subieron 3,2% y los lácteos y huevos 1,8%. En esa oportunidad, las frutas habían bajado 1,8%, una muestra de la volatilidad que caracteriza a los productos frescos. El promedio de cuatro semanas todavía se ubica en 2%

Más allá del salto puntual de las verduras, el relevamiento de LCG muestra que la inflación promedio de los alimentos no se aceleró en el mismo sentido. La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró hasta 2%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. La consultora señaló que "la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas desaceleró a 2% (-0,2 pp)". La cifra permite observar que el aumento de algunos productos durante la tercera semana todavía no alcanza para modificar de manera significativa la tendencia de las últimas semanas, aunque sí introduce presión sobre el costo de la canasta alimentaria.

Otro dato señalado por LCG es que el porcentaje de productos que registraron aumentos se mantuvo por debajo del promedio de las últimas semanas. Sin embargo, la distribución de las variaciones presentó una mayor dispersión y una mayor presencia de valores extremos respecto de la semana anterior. Es decir, no hubo una expansión generalizada de las remarcaciones, pero sí movimientos más pronunciados en determinados rubros.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, el mayor aumento promedio corresponde a panificados y pastas, con una suba de 5,9% mensual. En segundo lugar aparecen los lácteos y huevos, con 3,7%, mientras que las frutas acumulan 2,7%. LCG remarcó que "casi la mitad de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explica por panificados (5,9% m/m). Lácteos (+3,7% m/m) y Carnes (+1,5% m/m) explican la otra mitad".

La composición del aumento permite observar que la desaceleración del índice general no significa que todos los alimentos estén aumentando menos. Por el contrario, algunos de los productos más habituales de la canasta continúan acumulando variaciones superiores al promedio. El pan, los lácteos, los huevos y la carne tienen una presencia cotidiana en los hogares y, por lo tanto, sus incrementos pueden tener un efecto mayor sobre el presupuesto que una baja puntual en otros productos.

El antecedente inmediato es el cierre de julio. En la última semana de ese mes, los alimentos y bebidas habían aumentado 0,7%, llevando la inflación acumulada del rubro a 3,4% durante julio y el promedio de las últimas cuatro semanas a 2,7%. En aquel momento, LCG había identificado a lácteos, carnes y panificados como los principales motores del incremento.