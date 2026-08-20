La economía de Javier Milei llega a la segunda mitad de 2026 con una paradoja difícil de administrar: el Gobierno conserva el superávit fiscal y el Banco Central acumuló compras de divisas, pero esos avances todavía no despejan las tensiones que atraviesan al dólar, la deuda y el mercado laboral.

El Informe de Coyuntura de agosto de 2026, elaborado por el equipo de economistas comandado por el ex viceministro Roberto Feletti, pone el foco en ese límite. La advertencia central es que la mejora de algunos indicadores no alcanza, por sí sola, para consolidar una estabilidad duradera. Las reservas continúan siendo una variable decisiva, la deuda mantiene vencimientos exigentes y la economía real exhibe señales de fragilidad en empleo, industria y consumo.

El dólar y las reservas: una mejora que no termina de resolver el problema

El informe marca que el programa económico necesita recomponer reservas para reducir la vulnerabilidad externa y cumplir las metas acordadas con el FMI. Según sus cálculos, el BCRA había comprado unos USD 11.325 millones hasta el 3 de julio.

Ese número luego siguió creciendo: hacia el cierre de julio, el Banco Central acumulaba más de USD 13.300 millones en compras durante 2026, pero la discusión no se agota en la compra de dólares. El desafío es si esa acumulación puede sostenerse frente a pagos de deuda, demanda privada de divisas y un tipo de cambio real que el informe considera apreciado.

En ese punto aparece una de las principales restricciones para Milei: el Gobierno necesita reservas para dar confianza, pero una mayor absorción de dólares también puede tensar la liquidez y el nivel de actividad. El informe define ese dilema como una nueva versión de la “manta corta” de la economía argentina.

Deuda y FMI: el costo financiero que sigue sobre la mesa

La otra presión relevante es la deuda. El informe contabiliza una suba marcada del endeudamiento bruto desde diciembre de 2023 y señala que buena parte del programa financiero de 2026 y 2027 descansa en recursos del BCRA y en asistencia de organismos multilaterales.

Los datos más recientes muestran una reducción de la deuda en moneda extranjera durante mayo, asociada principalmente a la cancelación de letras intransferibles con el Banco Central. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso también consignó vencimientos por USD 10.366 millones en moneda extranjera para el resto del año y fuertes necesidades de financiamiento en pesos.

La cuestión para Luis Caputo no es solamente el tamaño del stock, sino la capacidad de refinanciarlo sin volver a encarecer el costo de la deuda. El informe advierte que la baja del riesgo país mejoró las condiciones financieras, pero no elimina los compromisos futuros ni la dependencia de una acumulación sostenida de divisas.

Empleo e informalidad: la economía real no acompaña

La tensión más visible para los hogares está en el mercado de trabajo. El informe registra una tasa de desocupación de 7,8% en el primer trimestre de 2026, equivalente a cerca de 1,1 millón de personas, junto con una informalidad de 44,2%.

Las cifras fueron confirmadas en la difusión estadística de ese período: la desocupación subió 0,3 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 44,8%. La composición de ese deterioro es clave: cae el empleo asalariado registrado y crece el cuentapropismo, una salida que muchas veces no implica mejores ingresos ni mayor protección laboral.

La industria, el comercio, el transporte y otros sectores vinculados al mercado interno aparecen entre los más afectados en el reporte. Para el Gobierno, el problema es político y económico a la vez: una recuperación que no crea empleo formal suficiente tiene menos capacidad para sostener el consumo y para transformar la desaceleración inflacionaria en una mejora palpable del ingreso.

Inflación: baja respecto de los picos, pero no deja de afectar ingresos

El reporte tomó como referencia que el IPC de junio fue de 1,9% mensual y 33,5% interanual. El dato posterior de julio mostró una aceleración: la inflación fue de 2,1% mensual y 33,8% interanual, según el INDEC.

El punto sensible no es solo el nivel general. El informe subraya que las canastas básicas y los servicios pesan cada vez más sobre el presupuesto de los hogares, mientras los salarios reales registrados continúan por debajo de los niveles de fines de 2023. Por eso, incluso con una inflación muy inferior a la de los primeros meses de la gestión, la recuperación del poder adquisitivo sigue siendo incompleta.

Por qué el Gobierno de Milei sigue complicado

El informe no desconoce los resultados que el oficialismo muestra como logros —superávit fiscal, menor brecha cambiaria y compras de reservas—, pero plantea que todavía no alcanzan para disipar los riesgos del programa. La tensión cambiaria, la necesidad de dólares para afrontar deuda, un mercado laboral más precario y el bajo dinamismo del consumo componen un cuadro de fragilidad.

El Gobierno informó para mayo un superávit financiero de $478.613 millones, tras intereses, y un superávit primario de $1,92 billones, de acuerdo con el Ministerio de Economía. La discusión que abre el informe es otra: si ese ordenamiento fiscal puede convivir con una economía que todavía no logra despegar de forma amplia ni mejorar con fuerza el empleo y los ingresos.

Para Milei, el frente económico permanece complicado porque cada avance tiene un costo o una contrapartida. Acumular reservas exige sostener el ingreso de dólares; pagar deuda requiere financiamiento; y preservar el superávit limita el margen para impulsar una recuperación interna. Esa combinación será determinante para el Gobierno en los próximos meses.