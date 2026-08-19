Más de 2.300 cierres de empresas en mayo por la crisis de Milei

La cantidad de empresas registradas en la Argentina volvió a caer en mayo y profundizó una tendencia que se mantiene desde hace más de un año. Durante ese mes cerraron 2.371 empresas, en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Esto representa una disminución del 0,49% respecto de abril y llevó a 16 los meses consecutivos de bajas.

Los datos surgen de un relevamiento basado en información actualizada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contempla empresas públicas y privadas. Para este registro elaborado por Fundar se considera empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, sin incluir al personal doméstico y de casas particulares.

La comparación interanual también muestra un retroceso significativo. Frente a mayo de 2025, la Argentina perdió 16.560 empresas, una caída del 3,3%. Con este resultado ya son 27 meses consecutivos de descensos interanuales.

El deterioro se vuelve todavía más marcado al tomar como referencia noviembre de 2023, antes de la asunción del actual Gobierno. Desde entonces desaparecieron 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total registrado en aquel momento.

La industria y la gastronomía, entre los sectores más golpeados

La contracción se extendió a la mayoría de las actividades económicas. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados registraron una caída en comparación con el mes anterior. El sector más afectado fue alojamiento y gastronomía, que perdió 341 empresas, equivalente a una baja del 1,4%. Le siguió la industria manufacturera, con 403 empresas menos y una caída del 0,9%, mientras que transporte y almacenamiento retrocedió 0,6%, con 210 empresas menos.

En la comparación interanual, 14 de los 18 sectores también mostraron una reducción. Sin embargo, hubo algunas actividades que lograron crecer durante el período: servicios administrativos aumentó 2,42%, asociaciones y servicios personales 1,58%, electricidad y gas 1,49% y salud 0,49%.

Si se toma todo el período transcurrido desde noviembre de 2023, 14 de los 18 sectores acumulan una caída. El rubro más golpeado en ese período es transporte y almacenamiento, que perdió 6.733 empresas y registra una contracción del 17,05%. Le siguen las actividades inmobiliarias, con una baja del 13,81% y 4.098 empresas menos, y la construcción, que cayó 9,34%, equivalente a 2.033 firmas.

En cambio, algunos sectores lograron mostrar una evolución positiva en mayo. Electricidad y gas fue el que más creció en términos porcentuales, con una suba del 0,2% y dos empresas adicionales. Minería aumentó 0,1%, con una firma más, mientras que salud también avanzó 0,1%, con 11 empresas adicionales.

Ninguna provincia logró crecer en mayo

La caída también se extendió a todo el territorio nacional. Las 24 jurisdicciones registraron una disminución intermensual en la cantidad de empresas durante mayo. Las mayores bajas porcentuales se produjeron en Tierra del Fuego y Salta, ambas con una contracción del 1,9%. En Tierra del Fuego desaparecieron 45 empresas, mientras que en Salta fueron 165. Río Negro completó el grupo de las provincias más afectadas, con una caída del 1,2% y 119 empresas menos.

El escenario también es negativo en la comparación con mayo del año pasado. 23 de las 24 provincias registraron una caída interanual. La única excepción fue Neuquén, que logró un crecimiento del 0,13%. Entre las mayores contracciones interanuales aparecen La Rioja, con una baja del 15,9%, y Misiones, que perdió el 8,7% de sus empresas.