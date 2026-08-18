Paro, denuncias de despidos y persecución en una importante petrolera en medio de la crisis de Milei

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, trabajadores petroleros denunciaron despidos, persecución sindical y malas condiciones laborales en una importante empresa del sector.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo y La Rioja presentó una denuncia formal contra Petróleos Sudamericanos S.A. (PS Energy) ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y confirmó una medida de fuerza para el próximo miércoles 19 de agosto.

La protesta estará vinculada con una serie de despidos, la situación de empresas contratistas y lo que el gremio denunció como restricciones al ingreso de representantes sindicales a instalaciones operativas.

El enfrentamiento se profundizó luego de que representantes de la organización fueran impedidos de ingresar a un yacimiento cuando se dirigían a cumplir tareas de representación ante la desvinculación de dos trabajadores jerárquicos pertenecientes a la empresa contratista SUREN.

Según informó el sindicato, la situación quedó registrada mediante un acta notarial. La organización consideró el episodio como un ataque a la libertad de representación gremial y cuestionó el accionar de la operadora. “No vamos a aceptar que se pretenda disciplinar a los trabajadores mediante el miedo a perder su empleo”, afirmó la conducción sindical en un comunicado firmado por su secretario general, Julián Matamala.

El sindicato sostiene que el conflicto no se limita a los últimos despidos, sino que forma parte de una situación que se viene desarrollando desde hace meses. Según la denuncia presentada ante la autoridad laboral, PS Energy lleva adelante una “política de achicamiento” que impacta tanto sobre sus trabajadores como sobre las empresas contratistas que prestan servicios en los yacimientos.

El gremio advirtió especialmente por el efecto que la reducción de contratos y estructuras tendría sobre las pymes mendocinas vinculadas con la actividad petrolera. De acuerdo con su planteo, la rescisión de contratos puede derivar en una pérdida indirecta de puestos de trabajo y generar una mayor carga laboral para quienes continúan en actividad.

Los petroleros realizarán un paro

La organización también manifestó preocupación por supuestas situaciones que podrían afectar la libre afiliación y el ejercicio de la representación sindical dentro de la compañía. Ante este escenario, el sindicato comunicó formalmente a la Subsecretaría de Trabajo una medida de acción directa con afectación de la producción para el miércoles 19 de agosto. La protesta se mantendrá hasta que, según la organización, sean regularizadas las situaciones denunciadas.

Durante la jornada se garantizarán guardias mínimas destinadas a preservar la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente. Además de la medida de fuerza, el sindicato solicitó a la autoridad laboral una inspección urgente y presencial en las bases operativas correspondientes al Clúster Mendoza Norte.

El objetivo será relevar la situación de las empresas contratistas y verificar la cantidad de trabajadores jerárquicos que permanecen actualmente en actividad. Desde la organización remarcaron que la decisión de avanzar con una protesta no responde, según plantearon, a una búsqueda deliberada de confrontación, sino a la necesidad de intervenir frente a lo que consideran un deterioro de las condiciones laborales y del empleo en el sector.