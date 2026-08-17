Carlos Maslatón soltó un batacazo político que preocupa a Javier Milei: "Es"

Carlos Maslatón cuestionó en C5N el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y apuntó contra el esquema cambiario vigente. El abogado y analista financiero sostuvo que Argentina necesita ser un país “barato” para funcionar.

Durante su análisis, Maslatón sostuvo que el problema central está en la estructura de precios de la economía argentina y en la relación entre esos valores y el tipo de cambio. "El sistema de precios está mal en Argentina. Argentina es un país caro y tiene que ser un país barato. Argentina solo funciona como país barato", afirmó.

En ese sentido, apuntó directamente contra el nivel actual del dólar y responsabilizó al Gobierno por la política cambiaria. "El tipo de cambio a $1.500 no funciona, y esto lo fija el Gobierno", aseguró Maslatón.

Carlos Maslatón soltó un batacazo político que preocupa a Javier Milei.

La crítica al modelo económico de Milei

El analista definió el esquema cambiario como un "modelo de sobrevaluación cambiaria" y lo vinculó con una práctica financiera que, según recordó, era conocida en Argentina como "bicicleta financiera". "Es un modelo. Se llama modelo de sobrevaluación cambiaria, que permite lo que en términos periodísticos hace 40 años se llamaba la bicicleta financiera", explicó

El dirigente también cuestionó la falta de críticas dentro de los sectores identificados con el liberalismo. "Yo lo que me pregunto es por qué la sociedad argentina permitió esto otra vez", planteó y agregó: "Y por qué incluso la gente de ideología liberal, yo soy de ideología liberal, permitieron esto sin decir absolutamente nada".