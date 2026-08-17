Para 6 de cada 10 argentinos el sueldo se agota antes del día 20

El deterioro del ingreso real se ubica en el centro de las preocupaciones económicas de los hogares en la Argentina. La falta de margen financiero para afrontar gastos esenciales antes del cierre de cada mes afecta a la mayoría de la población, en un contexto donde los aumentos nominales de sueldos no logran compensar la pérdida acumulada frente a la inflación.

Un relevamiento elaborado por la consultora Zentrix expuso que el 61% de los encuestados liquida sus ingresos disponibles para gastos corrientes como máximo al llegar al día 20 del mes. A esta porción se suma un 24,3% que logra alcanzar el cierre mensual pero sin capacidad de ahorro, mientras que solo un 13% afirma cubrir sus obligaciones y guardar un excedente.

Asimismo, el 86,1% de los consultados considera que sus haberes avanzan por detrás de la evolución de los precios. Ante este escenario, desde sectores comerciales advierten un fenómeno creciente.

Brecha salarial: aumentos nominales vs. pérdida real

La dificultad para sostener el consumo responde a una recomposición incompleta del poder de compra. En mayo, mientras el Índice de Precios al Consumidor (INDEC) registró una suba del 2,1%, los salarios del sector privado registrado avanzaron un 2%, los públicos nacionales un 1,9% y los provinciales un 1,4%.

Aunque las diferencias mensuales parecen acotadas, la perspectiva interanual expone el rezago:

Sector privado registrado: Retroceso real del 2,9% entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Empleados públicos provinciales: Cobre una caída interanual del 3,2%.

Empleados públicos nacionales: Acumulan una baja real del 7,3% en el último año.

Al tomar como punto de comparación noviembre de 2023, la brecha negativa en el sector público nacional alcanza el 36,5%, en los estatales provinciales el 9,8% y en los privados formales el 3,6%.

Los sectores más golpeados por la erosión del ingreso

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), firmado por Nadin Argañaraz sobre datos del INDEC, midió la pérdida acumulada desde 2017 hasta comienzos de 2026. El estudio concluyó que los trabajadores privados formales resignaron el equivalente a 16,2 salarios mensuales de poder de compra, mientras que en el sector público la pérdida equivale a 21,8 sueldos en 98 meses.

Esta dinámica coincide con un recorte en la estructura estatal. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la nómina de empleados públicos nacionales registró una reducción de 71.661 puestos entre diciembre de 2023 y junio de 2026, lo que representa una contracción del 21% bajo la administración de Javier Milei.