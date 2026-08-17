180 despidos tras la paralización de obra vial del gobierno de Milei: "Tragedia laboral"

La paralización de una obra clave por parte del gobierno de Javier Milei derivó en el despido de 180 trabajadores que se suman a la larga lista de personas que quedaron en la calle en medio de la crisis económica.

Los trabajos sobre la Ruta Nacional 34 estaban a cargo de la empresa Chediack. La obra que realizaba el tramo que conecta El Cuarteadero con San Pedro de Jujuy quedó frenada ante la falta de pago de certificados de obra por parte de Vialidad Nacional.

La situación fue denunciada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que calificó el escenario como una "tragedia laboral" y se declaró en estado de alerta y movilización. Según estimaciones del gremio, la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la constructora se ubicaría entre los $19.000 y $23.000 millones.

El conflicto se profundizó luego de que transcurrieran 20 días desde la suspensión de los trabajos sin que se concretara la regularización de los pagos. Ante la falta de fondos para continuar con la obra y afrontar los costos operativos, la compañía avanzó con la desvinculación de los trabajadores.

180 familias quedaron sin trabajo

Desde la UOCRA remarcaron que detrás de los despidos existe un fuerte impacto social para la región. El secretario general del gremio en Jujuy, Ramón Neyra, expresó su preocupación por la situación y puso el foco en las consecuencias que genera la paralización. "No estamos hablando sólo de números o de metros de asfalto. Estamos hablando de 180 familias que quedan literalmente en la calle y sin la certeza de llevar el pan a sus casas", sostuvo el dirigente.

El gremio sostiene que los trabajadores podrían ser reincorporados si el Gobierno nacional libera parte de los fondos adeudados y permite que la empresa retome las tareas. Incluso, no descartan que una eventual reactivación de la obra permita sumar más trabajadores para acelerar los trabajos pendientes.

La empresa habría quedado sin capacidad financiera para sostener el ritmo de construcción debido a la falta de fondos. Según el gremio, existía además un compromiso para cancelar certificados correspondientes a enero y febrero, pero esos pagos finalmente no se concretaron.

La obra presenta un avance superior al 50 por ciento, por lo que la paralización genera preocupación no solo por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por la posibilidad de que una infraestructura considerada estratégica quede inconclusa.

Frente al escenario, la UOCRA Jujuy mantiene el estado de alerta y movilización y comenzó a realizar asambleas permanentes. También llevó adelante cortes parciales en la Ruta Nacional 1 y en la propia Ruta Nacional 34 para visibilizar el reclamo. Rearte advirtió que, si no aparecen respuestas concretas, las medidas podrían profundizarse. Mientras tanto, representantes del gremio mantienen gestiones con autoridades provinciales y nacionales para intentar destrabar los fondos y conseguir la reanudación de los trabajos.