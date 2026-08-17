Una histórica cadena de supermercados atraviesa un delicado momento en el contexto de crisis económica que generó Javier Milei y busca pagar la deuda que mantiene con los trabajadores, quienes temen por su futuro laboral.

Supermercados Toledo lleva varios meses de conflicto por atrasos salariales. Durante julio, la firma había abonado el 40% de los haberes, mientras que el resto permanecía pendiente desde comienzos de mes y había provocado asambleas y una retención de tareas.

La empresa logró un acuerdo con los sindicatos que representan a sus trabajadores y consiguió desactivar, al menos por el momento, las medidas de fuerza que afectaban a sus establecimientos. La empresa se comprometió a pagar el 60% de los salarios correspondientes a julio que todavía adeudaba.

El compromiso quedó establecido en un acta firmada en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, luego de una audiencia entre representantes de la compañía y las organizaciones gremiales. Los sindicatos aceptaron el compromiso y acordaron retomar las actividades habituales. En el documento, la representación gremial señaló que tomó esa decisión “en salvaguarda de la paz social y las fuentes de trabajo”.

La preocupación de los trabajadores por su futuro

El acuerdo permite poner en pausa el conflicto, aunque no despeja las dudas sobre el futuro de la empresa ni de los aproximadamente 1.800 trabajadores que dependen de sus distintas unidades de negocio.

Desde el sector remarcan que los atrasos en el pago de salarios no son nuevos. Según explicó Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y zona Atlántica (Secza), al medio Infobae, la empresa viene atravesando dificultades desde hace varios meses.

“Venimos arrastrando inconvenientes en la empresa desde hace mucho tiempo, pero desde la muerte de Antonio Toledo, el histórico dueño, comenzamos a tener grandes desencuentros con la actual conducción”, explicó el dirigente. Actualmente, la compañía es conducida por Bernabé Toledo, uno de los hijos del fundador.

Bianchi señaló que los pagos comenzaron a realizarse de manera parcial y que esa modalidad terminó generando nuevos conflictos. La situación también alcanzó al medio aguinaldo, que inicialmente había sido planteado en tres cuotas y finalmente terminó abonándose en dos pagos.

Cabe señalar que el grupo no se limita a sus locales comerciales. Su estructura está integrada por cinco unidades de negocio: los supermercados, una planta de panificados, una planta de elaboración de chacinados, una procesadora de aves y una planta faenadora de cerdos.

En total, emplea a unos 1.800 trabajadores. Cerca de 1.400 están representados por el gremio de Comercio, mientras que el resto pertenece a Camioneros, Uatre y Maestranza. La cadena cuenta con 24 supermercados de grandes dimensiones y 15 locales Mini Toledo en Mar del Plata. Además, tiene establecimientos en Pinamar, Vidal, Santa Clara del Mar, Miramar, Tres Arroyos, Necochea y Balcarce.

En el contexto de crisis, existe preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos meses y no se descarta una reestructuración de los pasivos de la empresa. Además, el Secza denunció supuestos episodios de amenazas y agresiones físicas que involucrarían a personal jerárquico de distintos establecimientos.

Desde el gremio advierten que la situación de la compañía está atravesada tanto por problemas de gestión como por la caída del consumo. Bianchi describió el escenario como parte de una crisis más amplia que afecta a los supermercados y a la actividad industrial.