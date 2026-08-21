Presuntos chats para “eliminarla” y coartadas fallidas: los detalles de la causa que comprometen a Cerimedo en Bolivia

La situación judicial en Bolivia del consultor político Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, es cada vez más complicada. El cofundador de La Derecha Diario está acusado de tentativa de feminicidio- así se lo nombra en el país vecino- contra quien era su pareja en el país vecino, la abogada y política Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala por parte de sicarios el lunes pasado y salvó su vida de milagro. Se trata de un delito que tiene una pena de 20 años de prisión en Bolivia. Este jueves, el abogado de Beller afirmó que se encontraron chats en el celular del argentino con referencias a que "había que eliminar" a su representada porque se estaba transformando en un gran problema. Hasta este martes en que fue detenido, Cerimedo asesoraba al jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz. Ahora se encuentra apresado en Santa Cruz de la Sierra. Coartadas fallidas y un patrimonio que también está siendo investigado en otra causa que tramita en La Paz–se sospecha de un enriquecimiento ilícito por las denuncias que hizo Beller- completan un panorama oscuro para quien tuvo gran ascendencia en la administración mileísta.

“Hay que eliminarla”

El abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, denunció este jueves que del estudio del celular de Cerimedo, secuestrado cuando fue detenido, se desprende que él tenía la intención de asesinarla: “Él estaba buscando quien elimine a la señora Nadia”, afirmó Justiniano a la prensa. “Se ha hecho una pericia informática donde se puede ver que él ya estaba buscando y tiene conversaciones con algunas personas donde pide y dice que Nadia ha llegado muy lejos y donde dice muy claramente que hay que eliminarla”, indicó el letrado de Beller. “Revela todo un chat con Nadia Beller donde él le dice: ‘Nos vas a fregar a todos, no hagas eso, esperá unos días’. ¿Esperar qué? Hay un interés de Cerimedo en eliminarla. Son términos utilizados por él”, añadió el abogado. Quien concluyó: “Todos estos elementos demuestran que dentro de la existencia del hecho su participación ha sido esencial”.

Justiniano se refirió a la pericia informática que los investigadores ordenaron realizar sobre el celular Samsung S-24 secuestrado a Cerimedo.

En la misma sintonía, según trascendió en medios de Bolivia -como DTV-, en un presunto chat extraído del celular de Cerimedo se lee: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”. Sería un mensaje escrito por Cerimedo.

En respuesta a esta revelación, la abogada de Cerimedo, Margarita Arce, negó que esos presuntos mensajes puedan ser considerados como prueba válida en la causa: “Nosotros consideramos que esas no son pericias, son pruebas obtenidas ilegalmente”, sostuvo.

Llanto, silencio y postergación de audiencia

En el marco del expediente por el intento de feminicidio de Beller, Cerimedo tenía una audiencia este jueves con el juez cautelar en el que se tenía que definir si se hacía lugar al pedido de la fiscalía de que quede detenido preventivamente mientras avanza la investigación en su contra. El pedido, según surge de la imputación a la que accedió El Destape, fue “sin plazo por tratarse de un delito que no da lugar a otra medida cautelar diferente a la detención preventiva”. Si el juez no hiciere lugar a esta solicitud se requirió como opción “el plazo máximo de detención de 180 días”. Si bien el consultor y empresario argentino se presentó en el Palacio de Justicia, la audiencia se terminó postergando para este viernes, según reportó el medio local Unitel. Lo que resuelva el magistrado determinará el futuro inmediato del exasesor de Milei y cofundador de La Derecha Diario.

Cerimedo fue interceptado este jueves por los periodistas en el Palacio de Justicia cuando era trasladado por las fuerzas de seguridad que lo escoltaban para participar de la audiencia con el juez cautelar, que terminó postergándose. Las cámaras de Bolivisión dan cuenta de que mientras esperaba el ascensor y ante las preguntas insistentes de los trabajadores de prensa, quien fuera asesor de Milei y hombre fuerte de los gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz se quebró en llanto y no pudo o no quiso responder ninguna de las consultas que le hicieron. Lo único que atinó a decir mientras lloraba y se tapaba la cara es que quería ver a sus hijos. Nada dijo de la acusación que pesa en su contra de intentar ordenar el asesinato de su pareja, que cursa un embarazo de 4 semanas.

La imputación: 20 años de cárcel

La imputación de Cerimedo, a la que accedió El Destape, expone que el exasesor de Milei está muy comprometido.

Los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijeron, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal y contra la Vida, fueron contundentes: “En base al análisis de la relación de los hechos y los elementos materiales adjuntos al cuaderno de investigación, se tiene indicios suficientes y objetivos para sostener que FERNANDO GABRIEL CERIMEDO, con probabilidad es autor intelectual y mediato de la comisión del hecho sujeto a la presente investigación”. Lo imputaron formalmente y de forma provisional por el delito de “Feminicidio en grado de tentativa”.

En la misma imputación, a la que accedió este medio, se recuerda que el artículo 252 Bis. (FEMINICIDIO) establece que “será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer”. Para la tentativa se aclara: “El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado”. Es decir que a Cerimedo podrían corresponderle unos 20 años de cárcel si la Justicia en Bolivia lo encuentra culpable del hecho que le imputa.

¿Qué consta en la causa? Que el 17 de agosto pasado, a las 20 aproximadamente, en la puerta del Hotel Swissôtel Santa Cruz de la Sierra, Nadia Beller fue atacada por dos sicarios que simulaban ser repartidores de una aplicación. Beller se encontraba allí porque había sido contactada vía Whatsapp, “desde un número registrado a nombre de ‘E. Huanca’, por personas que decían tener información de inteligencia sobre un supuesto caso de violación a una menor de 13 años vinculado al ciudadano Evo Morales”, material que le serviría al presidente en su cruzada contra su adversario político. “Tras varios intentos fallidos de encuentro organizados por estas personas, su pareja, Fernando Cerimedo, fue quien la alentó a acudir a esta cita” en la que terminó siendo atacada.

Según narró Beller, Cerimedo “con quien se comunicó vía teléfono celular, le aseguró que habían escoltas para su seguridad, por lo que le insistió en que le ayude a conseguir esa información”. Cuando a Nadia le pidieron que salga a la puerta del hotel “dos sujetos en motocicleta con casco se le acercaron directamente para dispararle y quitarle su teléfono y su cartera”. Nunca apareció la seguridad que, según Beller, su pareja le había prometido que estaría para cuidarla.

De acuerdo al parte médico que consta en el expediente, Beller sufrió “múltiples impactos de proyectil de arma de fuego a nivel de brazo derecho y hombro izquierdo”. También sufrió "traumatismo de cuello y tórax” por los disparos. Fue intervenida quirúrgicamente por más de 3 horas. Salvó su vida de milagro como el embarazo de un mes que lleva adelante y que habría sido una de las causales de conflicto con el consultor argentino, según se desprende de la investigación.

Entre los elementos secuestrados que son relevantes para la pesquisa están el celular y una computadora portátil de Cerimedo, quien fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra antes de tomarse un vuelo que, según los investigadores, tenía por destino final la Argentina. Llevaba consigo “dinero en efectivo, bolivianos y dólares americanos”. También fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad la moto roja en que iban los atacantes cuando ejecutaron el atentado y la segunda motocicleta (negra) en la que partieron del lugar del hecho. También están en manos de los investigadores los proyectiles disparados y dos mochilas de "Yango" y "Pedidos Ya" que llevaban los sicarios.

Según el acta judicial, al prestar testimonio ante la Justicia de Bolivia, Beller afirmó que le dijo a Cerimedo: “No serás vos que querés deshacerte de mí”. De acuerdo al relato de la víctima, Cerimedo “está en una situación delicada y estamos esperando un bebé, estoy de un mes de embarazo y tuvimos varias discusiones por eso. Y la verdad es que hubo un hecho anterior de violencia con él. Que yo en algún momento amenacé hasta con publicarlo y yo le dije no será que te quieres deshacer de mí, y me dijo, como puedes pensar eso, que no se qué”. Beller declaró en tribunales que cuando ella había desistido de juntarse en esta ocasión con quien supuestamente le pasaría información sobre Evo Morales porque la citaban y no aparecía nadie, el consultor político argentino “coadyuvó para que yo me presente en ese lugar”, es decir, el hotel Swissotel, y si bien le dijo que la acompañarían custodios no apareció nadie para ayudarla.

En la causa también consta una declaración de Cerimedo, del martes en que fue detenido, donde contó que conoce a Nadia Beller desde noviembre del año pasado y por “un amigo en común, Hugo Acha boliviano”. El contexto para esta relación fue la participación del cofundador de La Derecha Diario en la campaña del ahora presidente Rodrigo Paz.

Contó Cerimedo que en diciembre del año pasado trabajó con Beller, que es abogada, en un decreto (el 5515) y que a partir de allí tomaron “contacto más personal”. “Ella se empezó a quedar en mi departamento en la ciudad de La Paz, ya empezó una relación poco más de la amistad desde entonces mantengo una relación sentimental con muchas idas y vueltas”, confirmó. También contó que el domingo 16 estuvo con ella en la Clínica las Américas “porque tenía malestar, náuseas y mucho dolor de cabeza y está embarazada, de cuatro semanas en teoría”. Al día siguiente, cuando se dio el atentado, Beller estaba en el hotel y Cerimedo ya había partido pero continuaba en contacto con ella. Fue interceptado en el mentado aeropuerto pocas horas después del ataque contra su pareja. Según se menciona en el acta de imputación tenía pasaje rumbo a la Argentina, algo que niegan desde su defensa.

Para los fiscales, “conforme la relación fáctica y elementos indiciarios y probatorios, se tiene que el bien jurídico lesionado en la presente investigación fue LA VIDA y la INTEGRIDAD FÍSICA de la víctima Nadia Shirley Beller Delgadillo” y “que los indicios colectados y expuestos precedentemente vinculan a FERNANDO GABRIEL CERIMEDO con el hecho de tentativa de feminicidio”.

Entre otras cosas, los investigadores achacan al consultor argentino:

Control sobre Beller . “El manejo de la agenda de la víctima y la imposición de los (presuntos) custodios”.

. “El manejo de la agenda de la víctima y la imposición de los (presuntos) custodios”. Manipulación de la víctima. “El uso de información política como señuelo para llevar a la víctima al lugar del atentado”.

“El uso de información política como señuelo para llevar a la víctima al lugar del atentado”. Vínculo de sospecha. “La inacción de su esquema de la supuesta seguridad frente a un ataque armado sugiere un nivel de coordinación previa con los ejecutores directos del hecho”.

Los fiscales resaltaron que los sicarios “acudieron al lugar (Hotel Swisshôtel) donde se encontraba la victima, es decir en el lugar y hora que era de pleno conocimiento por el sindicado, quien mediante llamadas de teléfono celular se encontraba monitoreando su desplazamiento para que se produzca la ejecución del hecho ilícito, de quitarle la vida a su pareja, por los autores materiales que posterior al hecho se dan a la fuga”.

Como si fuera poco, sumaron que el hecho investigado “ habría estado precedido por una serie de actos de violencia vinculados con la situación de embarazo de la víctima” y no fue un hecho aislado. Toda esta situación “habría generado un proceso progresivo de violencia, control, intimidación y agresión física contra la víctima, constituyendo la violencia precedente un elemento relevante para establecer el contexto en el cual posteriormente se habría producido la decisión de privarla de la vida”.

Pedido de detención

Ante este cuadro de situación, los fiscales requirieron que se dicte la prisión preventiva de Cerimedo “en el centro de rehabilitación ‘SAN PEDRO- CHONCHOCORO de la Ciudad de La Paz’ sin plazo por tratarse de un delito que no da lugar a otra medida cautelar diferente a la detención preventiva o en su caso el plazo máximo de detención de 180 días”.

Consideran que quiso fugarse tras el atentado, por lo que podría replicar esa estrategia, y que podría obstaculizar la investigación si quedase en libertad. La propia victima aseguró que el consultor político tiene aceitados vínculos con las fuerzas de seguridad del gobierno de Paz.

Otro elemento que sumaron los investigadores para pedir la prisión preventiva es que Cerimedo “no cuenta con documentación idónea que demuestren que cuenta con un arraigo natural, por cuánto no ha manifestado ni acreditado tener una actividad lícita”. Si bien Cerimedo manifestó “ser Consultor Politico no ha acreditado el lugar donde desempeñaría dicha actividad por lo cual no ha brindado mayor información respecto a su trabajo”, añadieron los fiscales. Es decir, no hay documentación que refleje su rol de asesor del gobierno de Paz de forma oficial. ¿Era un asesor extraoficial? ¿Cómo le pagaban sus servicios? Quizás esa información surja en la otra causa que se le abrió al argentino por presunto enriquecimiento ilícito y que tramita en La Paz.

La corrupción mileista: piden testimonio de Beller en Argentina

Tras el ataque, Nadia Beller realizó un raid mediático porque cree que aún pueden matarla y considera que hacer público lo que conoció al convivir con Cerimedo puede salvarle la vida. Una de las primeras entrevistas que dio con medios argentinos fue con El Destape, con el Programa Palo y Zanahoria que se emite por AM 1070. Allí, la abogada dijo desde el hospital que tiene la certeza de que Cerimedo fue el autor intelectual de su intento de asesinato.

También mencionó distintos hechos de corrupción a los que vinculó a Cerimedo y dedicó un apartado especial al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El consultor político fue testigo en esa causa que tramita en Comdoro Py, dado que su pareja en argentina (y socia) Natalia Basil –no está claro si está separado de ella- trabajaba en el organismo. Según Beller, Cerimedo le comentó que fue ella quien filtró los audios de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo de Milei que presidía la ANDIS y a quien se lo escucha relatar en esos audios filtrados el circuito de corrupción que funcionaba en el organismo bajo su mando.

El testimonio de Cerimedo fue muy importante en esa causa, que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, porque permitió corroborar lo dicho por Spagnuolo. La causa ANDIS en la actualidad cuenta con 19 procesamientos y se espera que el juez Ariel Lijo resuelva la situación procesal de 35 personas que ya fueron indagadas.

En este contexto, la diputada Marcela Pagano realizó una presentación en la causa ANDIS para que la Justicia argentina cite a declarar a Nadia Beller. Pagano requirió que la dirigente boliviana “deponga sobre los audios que dieron origen a estas actuaciones y sobre los detalles que, según sus propias manifestaciones públicas, le habría expresado el Sr. Fernando Cerimedo acerca de aquéllos y del esquema aquí investigado”. Entre otras cuestiones, Beller dijo tener grabaciones de Cerimedo.

La intención de Pagano es que todo lo denunciado por Beller en materia de corrupción y que involucre al gobierno de Javier Milei sea investigado en los tribunales argentinos. ¿Qué harán en Comodoro Py ante este planteo?