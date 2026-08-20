Allanan domicilios por la causa Cerimedo: encontraron una "mini granja de bots"

La Fiscalía Departamental de La Paz realizó allanamientos en Aranjuez, dentro de la investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas vinculados a Fernando Cerimedo, ex estratega mediático del presidente Javier Milei. La investigación encontró dinero en distintas monedas y una "mini granja de bots".

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, confirmó que durante los operativos también fueron secuestrados documentos y una denominada “mini granja de bots”, elementos que serán sometidos a análisis para determinar su relación con la investigación. Cerimedo fue señalado por realizar campañas sucias en redes sociales, tanto en Argentina en Brasil.

Torrez, en declaraciones a los medios, informó que “se ha encontrado más de medio millón de (pesos) bolivianos (…) como también en dólares y evidentemente también se han encontrado euros”.

La Fiscalía señaló que también se están tomando registros de los ingresos en los inmuebles intervenidos. La autoridad explicó que se trata de allanamientos simultáneos y que existen otros operativos programados para continuar durante la jornada.

Torrez indicó además que varios documentos y elementos fueron colectados por la Policía y el Ministerio Público, mientras los investigadores analizan la información encontrada y la posible vinculación de distintas personas que serán convocadas a declarar.

Se postergó la audiencia clave de Cerimedo por tentativa de feminicidio

El reconocido asesor político Fernando Cerimedo tenía previsto enfrentar este jueves una jornada judicial clave porque iba a comparecer ante un juez cautelar en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron por la tarde que la audiencia quedaba postergada por la "llegada tarde" de los actores. La fiscalía boliviana solicitó formalmente 180 días de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, el recinto penitenciario más grande de dicho país.

El exasesor del presidente Javier Milei está imputado como presunto autor intelectual del delito de "feminicidio en grado de tentativa" contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió milagrosamente a un ataque armado en el que recibió cuatro impactos de bala. La fiscal Yolanda Aguilera confirmó que, tras quedar formalmente detenido, el acusado optó por abstenerse de prestar una segunda declaración ante las autoridades.

El brutal atentado ocurrió en las inmediaciones del canal Isuto, en la puerta de un hotel donde Beller fue citada bajo el engaño de recibir información. Dos sicarios vestidos como repartidores de delivery le dispararon a quemarropa. Según relató la propia víctima, logró salvar su vida porque simuló estar muerta para evitar que continuaran disparándole. La agresión le dejó un saldo de 30 días de incapacidad física, de acuerdo con el informe médico forense.

Mientras la Policía realiza pericias al teléfono celular secuestrado a Cerimedo para hallar más pruebas, la defensa del imputado intentó politizar la causa. Su abogada, Margarita Arce, catalogó la acusación como un "show político" y afirmó que "lo que quieren es desestabilizar al gobierno" del presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz, de quien Cerimedo también era asesor.