El consultor Fernando Cerimedo es uno de los fundadores de La Derecha Diario en Argentina.

Fernando Cerimedo volvió a quedar en el centro de la escena política regional. El consultor y estratega digital argentino, muy cercano a Javier Milei, fue detenido en Bolivia cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires tras el intento de homicidio a Nadia Beller en el que se investiga si tuvo alguna relación o no con el hecho.

Cerimedo quedó bajo investigación por su presunta vinculación con el atentado armado contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, su expareja. La causa se encuentra en etapa de investigación para confirmar o descartar posibles responsabilidades.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es un consultor político y cofundador de La Derecha Diario. Ganó notoriedad por su participación en campañas y estrategias de comunicación vinculadas con referentes de la nueva derecha latinoamericana.

Anteriormente, fue asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y del presidente argentino Javier Milei. En Bolivia, se desempeña como asesor personal del presidente Rodrigo Paz. Según Infobae, Rodrigo Paz confirmó el vínculo y aseguró que el argentino era "profesor" de su hija. También se los ha visto juntos en actos públicos.

Su presencia en el entorno presidencial boliviano había despertado cuestionamientos de legisladores, que reclamaron precisiones sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y su nivel de influencia dentro del Gobierno.

Qué se sabe de la detención de Cerimedo en Bolivia

El episodio que volvió a poner a Cerimedo bajo los reflectores ocurrió en Santa Cruz de la Sierra. El periodista y consultor de ultraderecha fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru mientras se disponía a viajar a la Argentina.

Fernando Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro.

La investigación está relacionada con el ataque a tiros contra Nadia Beller. Según medios bolivianos y a las pesquisas preliminares de la Policía Boliviana, dos agresores disfrazados de repartidores habrían atacado a la activista cerca de un hotel de la capital cruceña, tal como puede verse en un video que se difundió con posterioridad.

Beller fue trasladada a una clínica y permanecía internada tras recibir impactos de bala. Cerimedo fue mencionado como principal sospechoso de una presunta vinculación con el hecho, una situación que deberá ser determinada por la investigación judicial correspondiente.

Los antecedentes de Cerimedo y el expediente Brasil

En el pasado hubo otros episodios en los que el consultor fue señalado o investigado en distintos países. En Brasil, fue incluido entre los investigados por una trama que buscaba cuestionar el resultado de las elecciones de 2022; Cerimedo negó haber participado de un plan golpista, pese a que difundió acusaciones infundadas de fraude en sus redes sociales (con el título "Brazil was stolen" o "Brasil fue robado").

Además, en México, funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum lo vincularon públicamente con una supuesta operación digital alrededor de movilizaciones de la denominada “Generación Z”. En la Argentina, fue denunciado junto a su esposa Natalia Basil por presunto encubrimiento en la causa ANDIS.