La abogada de Cerimedo denunció que Beller orquestó un "autoatentado" y que todo lo que dice es "un cuento"

La abogada Margarita Arce, titular de la defensa de Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei acusado de intentar matar a su expareja Nadia Beller en Bolivia, en declaraciones al diario La Nación salió al cruce de las acusaciones de Beller contra su defendido, señalándola de haber armado un "autoatentado" con fines políticos. Aseguró además que todo lo que contó sobre el episodio "es un cuento" y que no dice la verdad.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia y es investigado por el ataque contra Beller, quien fue baleada el lunes por la noche frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Ella lo acusó de ser el autor intelectual y la Fiscalía lo señala como principal sospechoso y avanzó con una investigación por tentativa de feminicidio.

Ese mismo día allanaron sus dos casas en el país y encontraron desde elementos de valor hasta elementos oficiales del Estado boliviano, por que además de le abrió otra causa por enriquecimiento ilícito. La defensa, en tanto, insiste en su inocencia y prepara elementos para presentar ante la Justicia.

La abogada de Cerimedo habló de un “autoatentado”

La letrada Arce, al principio de la entrevista, fue al cruce directo contra Beller. "Esto es un autoatentado. Ella fue la que armó todo y culpa a Cerimedo porque sabe que es muy cercano al presidente Paz", aseguró.

Arce también cuestionó algunos detalles del relato de Beller y sostuvo que la mujer habría recibido dos disparos y no tres, como se había informado inicialmente. La abogada afirmó que cuenta con pruebas para presentar ante la Justicia con las que buscará respaldar la versión de la defensa. "Hay personas que son capaces de cualquier cosa", sostuvo.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto Viru Viru, cuando llegaba desde La Paz hacia Santa Cruz. Según su defensa, el consultor se trasladó hasta la ciudad para visitar a Beller en la clínica Las Américas después de que ella misma le avisara que había sido atacada.

Su otro abogado en Bolivia, Ernesto Giraldes, sostuvo que Cerimedo "es inocente de todas las acusaciones" y explicó que inicialmente había declarado en calidad de testigo. Luego, a partir de la denuncia de Beller, el Ministerio Público amplió la investigación en su contra.

Giraldes afirmó además que su defendido no estaba intentando abandonar Bolivia. "En ningún momento él estaba saliendo del país", señaló, y explicó que había llegado desde La Paz luego de recibir la llamada de Beller.

Según el abogado, Cerimedo ratificó ante la Policía y la Justicia que es inocente. Sin embargo, posteriormente decidió no declarar ante los fiscales mientras avanza la investigación.