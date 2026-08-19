Caso Cerimedo: la Justicia de Bolivia abrirá su celular para buscar pruebas

La Fiscalía de Bolivia ordenó que se perite el celular y la computadora que tenía Fernando Cerimedo, ex asesor de campaña de Javier Milei, cuando fue detenido el lunes pasado en el aeropuerto de Santa Cruz, horas después de que su ex pareja, Nadia Beller, recibiera tres disparos de sicarios y lo acuse de estar detrás del intento de asesinato.

La fiscal a cargo de la investigación, Yolanda Aguilera, ordenó llevar adelante el procedimiento para dar con pruebas y rastros del caso dentro del teléfono y la laptop del actual asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. Además, se pidió que quede detenido por 180 días, según informó la Fiscalía y publicó el diario santacruceño El Deber. Cerimedo está imputado por tentativa de femicidio en una causa en que se lo investiga por ser el presunto autor intelectual del intento de asesinato de Beller.

El fundador de La Derecha Diario se encuentra actualmente detenido en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, Bolivia. Mientras avanza la acusación en su contra, Cerimedo se mostró junto a cuatro abogados defensores y decidió no responder preguntas de la Fiscalía. "El imputado decidió no responder preguntas", informó el medio local La Razón.

La imputación se sustenta en la relación sentimental entre Cerimedo y Beller y, según explicó el fiscal general Roger Mariaca, la causa se encuadra como tentativa de feminicidio por el vínculo de pareja que tenían ambos.

El ataque contra Beller, abogada en Bolivia, ocurrió la noche del lunes en inmediaciones de un hotel de Santa Cruz. Dos hombres vestidos como repartidores interceptaron a la activista y le dispararon tres veces antes de huir en motocicleta. La víctima permanece internada en una clínica privada, bajo vigilancia médica.

La acusación directa contra Cerimedo

En diálogo con El Destape 1070, la abogada relató que fue el propio Cerimedo quien la "incitó" a asistir a un encuentro donde le iban a entregar información sobre un caso vinculado a Evo Morales, y que en ese contexto se produjo el ataque.

"Él me aseguró, un segundo antes de que yo salga a encontrarme con la persona que me iba a entregar las cosas, las pruebas, que tenía resguardo policial, y no había tal", denunció Beller.

La abogada fue contundente sobre las responsabilidades del hecho: "Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual de lo ocurrido".

Su rol como asesor en Bolivia

Beller también se refirió al peso político que Cerimedo había adquirido en el gobierno de Rodrigo Paz, donde oficiaba como asesor presidencial. Según su testimonio, el propio mandatario boliviano "le delegó el manejo del Gobierno" por sus vínculos con la DEA y la CIA.

"Es el nexo con Estados Unidos, si quieren que ingresen dólares, tienen que tener a este señor en su gobierno", denunció la abogada.

Qué dijo el Gobierno boliviano

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz expresó solidaridad con Beller y ordenó una investigación "profunda, transparente y exhaustiva". "Quiero expresar mi respaldo a la señora Nadia Beller", escribió en redes sociales.

En tanto, el vocero presidencial José Luis Gálvez aclaró que Cerimedo "no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política". También subrayó que nunca fue asesor formal del Ejecutivo, sino un colaborador en comunicación.