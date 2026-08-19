A través de sus redes oficiales, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que se sumará a la marcha de los jubilados que se lleva a cabo todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Allí, como es costumbre, jubiladas y jubilados reclaman por el ajuste económico brutal del gobierno de Javier Milei y exigen aumentos, mejoras en sus haberes y cobertura de medicamentos. "¡Unidad, solidaridad y compromiso con el pueblo trabajador!", señalaron.

"Este miércoles 19 de agosto, nos unimos en las calles para defender con fuerza el derecho fundamental a una jubilación digna. El futuro de la seguridad social lo construimos entre todos y todas", manifestaron desde la CGT en el inicio del comunicado, junto a un flyer de la convocatoria.

En este contexto de crisis económica, dieron a conocer la agenda que tendrá la central sindical más grande de la Argentina a lo largo de la jornada: desde las 14, realizarán una "gran volanteada" con el objetivo de concientizar a la sociedad y a las 15, marcharán junto a los jubilados y las jubiladas.

"Nos encontramos en Av. Rivadavia 1635, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Tu presencia es fundamental para alzar la voz por quienes trabajaron toda su vida. ¡Unidad, solidaridad y compromiso con el pueblo trabajador!", completaron.

La marcha de los jubilados se convirtió en un evento fijo de todos los miércoles durante el gobierno mileísta. Allí, frente a un Congreso vallado y un fuerte operativo policial -y represivo-, se hacen presentes organizaciones sindicales y sociales con el objetivo de rechazar el ajuste y la motosierra de Milei.

En las últimas semanas, a los habituales reclamos por una recomposición de los haberes previsionales se sumaron otras críticas como las relacionadas al proyecto de ley que impulsaba cambios a la Ley de Tierras, caída por falta de apoyo político.

El jueves siguen las marchas contra Milei

En medio de los dichos del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y diversos dirigentes del Gobierno nacional, Endeudados Organizados convocaron a una marcha para este jueves 20 de agosto, a las 14 horas, frente al Palacio de Hacienda. "Poner en agenda esta problemática y pedir que el Gobierno nos pueda brindar una respuesta en relación a la regulación de las tasas de interés", indicó la vocera de la organización a Radio Provincia, Oriana Fernández.

Asimismo marcó que en el Congreso hay "más de 30 proyectos" que abordan la problemática y no se están trabajando para dar una respuesta a las familias. "Hay todo tipo de deudores, con diversos montos, que se fueron acrecentando por las altas tasas. Hay quienes están endeudados con entidades bancarias, otros con las billeteras virtuales, con familiares, conocidos y hasta con el prestamista del barrio... Eso tiene mucho que ver con el lugar y el contexto", detalló.

Por otro lado, Fernández señaló que las deudas atraviesan a personas de todas las edades (estudiantes, trabajadores y jubilados, entre otros) y el rango etario es "muy amplio". "Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la mora viene creciendo una barbaridad e incluso hay muchos que no tienen la capacidad de pagar", explicitó.

"Ellos (NdR: el Presidente de la Nación y el ministro de Economía) no están exentos de la realidad y tienen una responsabilidad por el cargo que detentan. Por lo tanto, no pedimos empatía -porque sabemos que no la tienen- sino que puedan trabajar en una política integral para abordar una problemática que va a seguir acrecentándose, si el tema de las tasas no se regula", cerró.