La CGT, CTA y la UTEP se movilizaron en contra de la morosidad y endeudamiento familiar

La CGT, las CTA, la UTEP y Ni Una Menos comenzaron su movilización al Ministerio de Economía, para denunciar la morosidad y endeudamiento de las familias. La central cegetista presentó un petitorio en el que pidieron "la urgente puesta en marcha de un programa económico que estimule la inversión productiva y el crecimiento con una matriz económica diversificada y multisectorial para lograr la trilogía virtuosa del desarrollo, la producción y el trabajo".

Columnas de sindicatos y agrupaciones de izquierda comenzaron a arribar a Plaza de Mayo, frente al palacio ministerial. La sede de Economía se encuentra vallado y con custodia de la Policía Federal. “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina. Efectivamente, no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno”, afirmó Jorge Solá, uno de los titulares de la CGT en declaraciones a TN.

María Victoria, una mujer que fue a reclamar, relató a La Nación Más que la dejaron sin trabajo, que pidió plata a dos financieras y debe 5.600.000 pesos al banco, que no se cómo los va pagar". "Yo estoy a cargo de mi hija, que tiene una Enfermedad Poco Frecuente, que no se atiende en Rio Negro, nos derivaron de la obra social y está muy complicada", contó, entre sollozos.

Desde el movimiento feminista Ni Una Menos también se anunciaron que se incorporarían a la manifestación al Ministerio de Economía, bajo la consigna "No fue un revólver en la cabeza, fue una motosierra en los salarios".

La CGT entregó un petitorio en el que exigió tres puntos: "Cumplir con la función de regulación del Banco Central respecto a los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas", "analizar la situación de endeudamiento de las Pymes que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo" y la "puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos".

La protesta se da en el marco de la difusión de datos del Banco Central que marcan un fuerte incremento en la morosidad de las familias, con un porcentaje de incumplimiento en préstamos que alcanzó el 12,7% a mitad de año y casi seis millones de personas con retrasos en sus pagos.