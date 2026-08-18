Las centrales obreras y movimientos sociales más convocantes del país volverán a salir a la calle este jueves para protestar contra el gobierno de Javier Milei. Desde los gremios acusan a la Casa Rosada de ser responsable de generar un modelo económico que "arrincona" con deudas a millones de argentinos. Habrá una movilización a las puertas del Ministerio de Economía para visibilizar el flagelo de las familias a las que no les alcanza el sueldo y deben endeudarse.

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharán este jueves a las 14 a Plaza de Mayo para protestar frente al edificio de la cartera que dirige el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La situación se agudiza cada vez más, es crítica. Es un endeudamiento en el que muchos ingresan para comer y pagar los servicios. La distorsión que tiene Argentina, con este modelo, los arrincona y los pone en una situación angustiante. Hay que hacer una demostración de reclamo y protesta", dijo el cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 12,7% de los préstamos a familias registró incumplimientos en junio de 2026, un nivel muy superior al 2,5% de octubre de 2024.

Desde que el Gobierno Nacional salió a calificar la morosidad de las familias como "un problema entre privados" distintos sectores de la oposición salieron al cruce, incluidos los gremios. "Nosotros no lo creemos. Es un problema que lo generó este modelo de especulación financiera", señaló Jerónimo.

El pedido de soluciones al Gobierno

En ese sentido, el gremialista remarcó que que el Estado tiene que dar "herramientas y resortes" para ofrecer respuestas. "Al Gobierno le toca hacerse cargo por el rol. No pueden hacerse los distraídos. Sabemos que es un gobierno insensible que solo representa los intereses de los sectores concentrados", señaló.

Según la consultora Zentrix, casi nueve de cada diez argentinos creen que necesitan dos o más trabajos para llegar a fin de mes, mientras que entre los menores de 40 años el 85% no supera el día 20 y el 77% está endeudado.

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, coincidió con el cosecretario de la CGT en que el Gobierno de Milei "tiene herramientas" pero que "se niega a utilizarlas en favor de la gente". "Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública", indicó.

Para Aguiar, la Casa Rosada debe llevar adelante "urgente" un programa de desendeudamiento. "Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables", deslizó.

Según una encuesta difundida por ATE, el 87% de los empleados públicos del país tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.