Con un nuevo paro de una semana recrudece el conflicto de las universidades con el Gobierno Nacional

Pese al anuncio de envío de partidas presupuestarias por parte del Gobierno Nacional, habrá otro paro nacional universitario en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales para los trabajadores y mayor presupuesto para becas y programas estudiantiles. La medida, que se extenderá desde este martes al sábado 22, afectará el dictado de clases y las mesas de exámenes.

Este nuevo paro universitario fue convocado por CONADU Histórica (Conaduh) y tendrá una adhesión parcial de otras federaciones como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA. Durante estas cinco jornadas, los estudiantes pueden encontrar clases suspendidas, actividades reprogramadas o cambios en el funcionamiento habitual de las facultades.

"El Gobierno nacional continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a junio, alcanza el 28,5 %, sin recomposición salarial en julio y con la misma perspectiva para agosto", escribió CONADU Histórica en un comunicado. El impacto del a medida sobre las clases dependerá de la adhesión de los docentes y de las organizaciones gremiales de cada casa de estudio.

Entre otros reclamos del gremio también está la restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), fondos para capacitación y actualización de la garantía salarial. "Por salarios dignos, por presupuesto para las universidades y en defensa de la Universidad Pública, la lucha continúa", se agregó.

La protesta de esta semana tendrá su punto fuerte el miércoles 19 frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, donde habrá un acto y un banderazo de estudiantes, docentes y no docentes a las 11. Participarán también docentes y alumnos del Frente Sindical Universitario y la FUA.

Como parte del plan de lucha, también se instalarán frente al Palacio Pizzurno y en distintos puntos del país "Carpas por la universidad y la soberanía", con el objetivo de visibilizar el reclamo docente.

Nuevo paro a fines de agosto

El conflicto universitario tendrá un nuevo capítulo hacia fin de mes, con un paro nacional de 48 horas previsto para el jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida fue anunciada por CONADU, FEDUN y FATUN y forma parte del plan de lucha ante la falta de acuerdo con el Gobierno.

Además, el 4 de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará en Bariloche su 96° Plenario de Rectoras y Rectores.