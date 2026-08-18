Cambios en Vouchers Educativos: el Gobierno modificó un requisito clave sobre cuotas de colegios privados

Por la cantidad de familias adeudadas en colegios privados con subvención estatal, el Gobierno debió flexibilizar dos requisitos clave del programa de vouchers educativos, ante la crisis económica. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 505 y suspende hasta fin de año los artículos que establecían la interrupción o cancelación del beneficio en caso de morosidad.

El texto oficial señala: “Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado durante el año 2026”.

La asistencia económica mensual alcanza a estudiantes de niveles inicial, primario y secundario que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El monto equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple de cada institución, sin incluir actividades extracurriculares.

Para acceder al beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto representan $2.636.200. Según datos oficiales, en 2026 se adjudicaron 490.553 vouchers, mientras que en 2025 habían sido 504.808.

Los artículos suspendidos son el número 14 y el artículo 21, inciso “e”. El primero establecía que las escuelas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios con cuotas adeudadas y disponía que “ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación”. El segundo fijaba el cese definitivo del beneficio por tres o más cuotas impagas.

Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas sin pagar ya no derivará en la cancelación del beneficio hasta diciembre. “Se mantienen los vouchers, aunque persista la morosidad”, informó el Ministerio de Capital Humano a Clarín.

Desde la cartera remarcaron que “no se flexibilizó el acceso a los vouchers educativos” y aclararon que la decisión no responde a un problema de morosidad. “El nivel de morosidad registrado es bajo, inferior al 9%”, aseguraron. La resolución también anticipa que habrá modificaciones en la reglamentación de cara al próximo ciclo lectivo. Según el Ministerio, se trabaja en una serie de ajustes que se implementarán en 2027.

Vouchers educativos de ANSES: cuándo se paga en agosto 2026 y requisitos para cobrar

De acuerdo con la información disponible, el beneficio ronda los $20.000 por estudiante, aunque no existe un monto único para todas las familias debido a que depende de la cuota de cada institución.

Además, el beneficio se otorga por cada estudiante que cumpla con las condiciones. Por lo tanto, una familia con más de un hijo alcanzado por el programa puede recibir más de un voucher. El pago también es compatible con otras prestaciones sociales.

Para acceder al programa, las familias deben cumplir una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Contar con DNI vigente.

Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Tener hijos que concurran a instituciones educativas privadas que reciban al menos un 75% de aporte estatal.

Mantener la condición de alumno regular.

Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $357.800 tomado como referencia en la información disponible, el límite de ingresos familiares se ubica en $2.504.600.