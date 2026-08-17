Vouchers educativos de ANSES: cuándo se paga en agosto 2026 y requisitos para cobrar

Las familias beneficiarias de los Vouchers Educativos esperan la confirmación del calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026. El programa, que se acredita a través de ANSES, está destinado a ayudar con el pago de las cuotas de estudiantes que concurren a establecimientos educativos privados que reciben un importante aporte estatal.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no informó una fecha oficial de pago para agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta el esquema utilizado durante los últimos meses, las acreditaciones podrían comenzar durante la tercera semana del mes, a partir del martes 18 de agosto, ya que el lunes 17 es feriado.

Los beneficiarios pueden consultar el estado de su liquidación a través de Mi ANSES. Además, el programa continuará vigente hasta diciembre de 2026 para las familias que mantengan las condiciones requeridas.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en agosto 2026

Por el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el pago de agosto. La estimación es que las acreditaciones comiencen durante la semana del martes 18, siguiendo la modalidad de pago observada desde la implementación del programa.

Durante agosto, los beneficiarios recibirán el pago correspondiente a julio. El monto depende del valor de la cuota informado por cada establecimiento educativo. El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, sujeto a los límites establecidos por el Gobierno nacional.

Vouchers educativos como sé si lo cobro

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en agosto

De acuerdo con la información disponible, el beneficio ronda los $20.000 por estudiante, aunque no existe un monto único para todas las familias debido a que depende de la cuota de cada institución.

Además, el beneficio se otorga por cada estudiante que cumpla con las condiciones. Por lo tanto, una familia con más de un hijo alcanzado por el programa puede recibir más de un voucher. El pago también es compatible con otras prestaciones sociales.

Vouchers Educativos 2026: cuáles son los requisitos para cobrar

Para acceder al programa, las familias deben cumplir una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

en el país. Contar con DNI vigente .

. Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Tener hijos que concurran a instituciones educativas privadas que reciban al menos un 75% de aporte estatal .

. Mantener la condición de alumno regular.

Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $357.800 tomado como referencia en la información disponible, el límite de ingresos familiares se ubica en $2.504.600.

Cómo saber si me aprobaron el Voucher Educativo

Las familias pueden consultar el resultado de la solicitud mediante la plataforma oficial del programa, ingresando con su usuario de Mi Argentina. El sistema puede mostrar tres estados: “Aprobada”, “En evaluación” o “Rechazada”. En caso de rechazo por cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

Una de las principales novedades para 2026 está relacionada con las familias que tienen cuotas escolares impagas. La Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación suspendió durante este año el mecanismo que establecía la interrupción del voucher ante la acumulación de dos cuotas impagas y su cancelación cuando se alcanzaban tres mensualidades adeudadas.

De esta manera, durante 2026 una familia puede continuar cobrando los Vouchers Educativos aunque mantenga deudas con la institución, una modificación que busca evitar que las dificultades económicas afecten la continuidad escolar.

Voucher educativo en agosto el cambio clave

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026

El programa continuará con sus pagos hasta diciembre de 2026, siempre que los beneficiarios mantengan los requisitos correspondientes.

Por lo tanto, mientras se espera la confirmación oficial del calendario de agosto, la referencia es que los pagos podrían comenzar durante la tercera semana del mes, con el martes 18 como primera fecha posible según el esquema observado en los meses anteriores.