Vouchers educativos: nueva medida clave para las familias que adeudan cuotas

En el contexto de una creciente morosidad en los préstamos a las familias, el gobierno de Javier Milei decidió mantener durante todo 2026 el pago de los vouchers educativos a las familias que acumulen cuotas impagas en colegios privados, al suspender la norma que establecía la interrupción y hasta la cancelación definitiva del beneficio ante situaciones de mora.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el reglamento del programa establecía que las escuelas debían informar todos los meses qué beneficiarios adeudaban cuotas. Con dos mensualidades impagas, el voucher debía suspenderse hasta que la familia regularizara su situación; con tres, directamente debía ser cancelado.

La resolución firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dispuso suspender durante 2026 tanto ese mecanismo como la causal de cese de la prestación por acumular tres o más cuotas sin pagar. En los hechos, una familia podrá continuar recibiendo el voucher aun cuando mantenga deudas con la institución educativa.

El Gobierno justificó el cambio en la necesidad de evitar que las dificultades de pago afecten la continuidad escolar. Según los considerandos, la decisión apunta a que, dado que el ciclo lectivo ya está en marcha, “no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”.

El programa de Vouchers Educativos, que se paga a través de Anses, fue creado en 2024 y está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a escuelas públicas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. Para acceder, el ingreso familiar no puede superar el equivalente a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

La morosidad familiar sigue en niveles récord

La flexibilización se produce mientras los indicadores oficiales muestran un marcado deterioro en la capacidad de pago de las familias. Según el último Informe sobre Bancos disponible del Banco Central, la mora de los créditos a los hogares llegó al 12,8% en mayo, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril y 8,3 puntos más que un año antes. El BCRA señaló además que el aumento de la irregularidad del crédito privado estuvo explicado principalmente por las financiaciones a las familias.

Con la modificación, el Gobierno elimina durante este año una de las condiciones económicas que podían dejar afuera a los beneficiarios: la falta de pago de las propias cuotas escolares dejará de ser motivo para suspender o quitar el voucher, justamente en momentos en que la mora familiar se encuentra en niveles particularmente elevados.