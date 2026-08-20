El “rey del fracking” de Estados Unidos se expande en Vaca Muerta

La compañía Continental Resources, del magnate petrolero estadounidense Harold Hamm, llegó a un acuerdo para adquirir el 50% de la empresa de Phoenix Global Resources, que tiene activos en Vaca Muerta. Hamm es un pionero del desarrollo no convencional (shale) en Estados Unidos, un método de producción de hidrocarburos que llevó a ese país a convertirse en el mayor productor del mundo en 2018, lugar que había perdido hace 50 años.

En concreto, la petrolera Continental ampliará su participación en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, ya que había realizado su primer desembarco en Neuquén en noviembre del año pasado tras adquirir el área Los Toldos II Oeste a la petrolera Pluspetrol.

Phoenix Global Resources tiene como accionista controlante a Mercuria Energy Group, uno de los traders de commodities y energía más grandes del mundo que está integrada por capitales suizos.

En la Argentina, Mercuria también es socia de la empresa Integra Capital del empresario José Luis Manzano. En junio ambos se quedaron con las estaciones de servicio de la marca Shell por un desembolso de US$ 1.420 millones a la brasilera Raízen. Integra Capital también cuenta con una participación minoritaria en Phoenix Global Resources.

Jugador de Vaca Muerta

Harold Hamm quiere replicar el éxito que tuvo en el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, principalmente en las cuencas de Bakken (estados de Dakota del Norte, Montana), en Anadarko (Oklahoma) y en Permian (Texas).

Hamm fue el pionero en la perforación de pozos horizontales y de fracturar la roca para extraer de forma masiva y económicamente rentable los hidrocarburos (principalmente petróleo) encerrados en pequeños depósitos. La técnica requiere de inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión.

Detrás de Hamm desembarcaron en esas cuencas muchos otros empresarios para producir petróleo no convencional. A los pocos años, el fracking llevó a Estados Unidos a convertirse en exportador neto de petróleo.

A partir de que se concrete el acuerdo informado este jueves, Continental y Mercuria tienen como objetivo aumentar considerablemente la producción de Phoenix en shale oil y shale gas para convertirse en uno de los grandes jugadores de Vaca Muerta.

El acuerdo lo informó la compañía Phoenix Global Resources a través de un comunicado, donde confirmó que “Mercuria y Continental conformarán una plataforma conjunta operativa 50% y 50%, enfocada en el desarrollo y la expansión de la posición de Phoenix en Vaca Muerta”.

Escalar la producción

Según el comunicado, la nueva plataforma conformada por Continental y Mercuria llevará la producción de 28.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boepd) a más de 100.000 boepd en un plazo de cinco años. En total, contarán con 163.000 acres netos en seis áreas de Vaca Muerta.

El plan de crecimiento de las compañías demandará una inversión de más de US$ 4.000 millones en cinco años, una escala que las deposita a ambas entra las inversiones más grandes de Vaca Muerta en los próximos años.