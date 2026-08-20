Caen las importaciones en cuatro rubros: por qué es una mala señal para Milei

El comercio exterior volvió a mostrar un resultado favorable en julio, con un superávit comercial de US$ 2.115 millones. Sin embargo, el Indec dio cuenta que hubo cuatro sectores de la economía que tuvieron caídas relevantes en sus ingresos de bienes del extranjero, que evidencia no solo una merma en el consumo interno sino que el modelo actual obtura incluso negocios de importadores.

Según los últimos números de julio del Indec, la exportación subió 14,1% interanual y la importación bajó 1,7%, arrojando una balanza comercial con un superávit total de US$ 2.115 millones. Pese a ese número, la caída de las importaciones muestra, al ser detalladas por sector, que algunos rubros mantienen inconvenientes.

Las compras de bienes de capital registraron una caída de US$ 1.167, lo que representó una merma interanual del 7,7%, explicada por una contracción del 13,1% de las cantidades, que no llegó a ser compensada por la suba del 6,2% de los precios. La mayor baja de los valores dentro de este sector se dio en los equipos de transporte industriales.

Por su parte, la importación de piezas y accesorios para bienes de capital se ubicó en US$ 1.083, la más pronunciada en términos absolutos del mes, con una baja del 14,9%. Su retroceso estuvo impulsado por un desplome del 23,3% en las cantidades, mientras que los precios aumentaron un 10,9%.

Bienes de consumo y vehículos, en baja

Los bienes de consumo también registraron una caída relevante. En julio se importaron US$ 889 millones, lo que significó una disminución interanual del 7,3%. Este número se debió tanto a un descenso del 5,2% en las cantidades adquiridas como a una caída del 2,2% en sus precios.

Además, la compra de vehículos en el exterior también registró caídas: hubo US$ 66 millones menos de compras, lo que equivale a un 12,8% menos que el año pasado. En este rubro el número se explica por el valor de lo importado, que bajó un 17,4%, mientras que las cantidades aumentaron un 5,8%.