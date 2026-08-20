"Confrontación acordada": la modalidad de acuerdos que explora Milei con gobernadores aliados para 2027

El Gobierno pretende acordar con una docena de gobernadores para las elecciones del año que viene. En Casa Rosada evitan prometer que no jugarán en esos distritos pero aclaran: "Vamos hacia una confrontación acordada en varios lugares". Es la modalidad que exploran los libertarios en varias de las provincias aliadas en las que pretenden no "romper" con los gobernadores cercanos.

"Vamos a acordar en entre 10 y 12 provincias en total", afirmó a El Destape uno de los máximos operadores políticos de La Libertad Avanza (LLA). Se hará esas alianzas con o sin candidatos violetas en terruños ajenos. Vale aclarar que no hay ninguna provincia pintada de violeta al día de hoy.

"Será una confrontación acordada", reconoció esta altísima fuente gubernamental sobre lo que se viene el año próximo. ¿Traducción? Que juegue el gobernador local con su gente y LLA pondrá una opción propia pero moderada, sin pegar abajo del cinturón ni con chances reales de ganar.

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En el Gobierno reconocieron que "2027 no va a ser igual a 2025". "Esta vez es nacional, es otra cosa, no vamos a hacer lo mismo", expresó a El Destape una fuente de la Rosada sobre la estrategia venidera que será diferente a lo que fue la idea de Karina Milei el año pasado: disputarles poder a los gobernadores en sus provincias. No le fue para nada mal. La hermanísima y los Menem ganaron en todo el país, incluida PBA contra el PJ y CABA contra el PRO. Esta vez, el karinismo quiere asegurar la reelección de Milei a como dé lugar.

Por ese motivo ya hay reuniones para avanzar en acuerdos. Leandro Zdero (gobernador de Chaco) se reunió el miércoles con el armador de Karina a nivel nacional, Eduardo "Lule" Menem, en su despacho en Balcarce 50. Este jueves hará lo propio Marcelo Orrego, mandatario de San Juan. Son dos provincias en las cuales La Libertad Avanza tiene especial interés y donde podría aplicar la modalidad "confrontación acordada".

¿Y con el PRO?

Por otro lado, lo que se enfrió es la negociación con el PRO. A los amarillos de Mauricio Macri les cayó mal que Karina saque a "caminar" candidatos por CABA. Lo hizo Luis Caputo. Luego Pilar Ramírez. Y salió hasta la hermana de Milei. LLA no está conforme. Y Karina puede patear el tablero. En el PRO están en alerta.

El que también reclama es Jorge Macri. El alcalde porteño no quiere que se negocie con su primo sino con él. El jefe de Gobierno porteño va por su reelección y ofrece darle a los violetas su compañía en el binomio de la fórmula. Una dupla amarilla-violeta. Pero en Casa Rosada aclararon este jueves: "Ojo, Jorge es el candidato del PRO. Repito, del PRO", afirmó una alta fuente de Balcarce 50.

Karina Milei aún puede jugar una carta, romper y poner un candidato en CABA. ¿Y si LLA pone un candidato testimonial en PBA, regala la elección en su alianza con el PRO y se juega todo a ganar CABA con un mileísta? ¿Será Luis Caputo? ¿Diego Santilli? Esta opción está arriba de la mesa en la Casa Rosada. Como respuesta, el PRO, por las dudas, le quiere seguir metiendo miedo a Javier Milei con un candidato propio a presidente, con la nominación del ex ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza.