Alivio para endeudados: la oposición prepara una contraofensiva en el Congreso

La sesión por extranjerización de la tierra puede haber abierto una nueva etapa en el Congreso. La exposición de la debilidad del Gobierno, la caída de Javier Milei en las encuestas, las movilizaciones callejeras y la posterior reunión de los principales referentes del peronismo les dieron un nuevo impulso a las bancadas opositoras para pasar a la ofensiva.

La agenda ya está definida: un alivio para los endeudados y el reparto de los fondos viales entre las provincias son los proyectos que intentará tratar la oposición antes de fin de año en la Cámara de Diputados. Los votos todavía no están. Pero en Unión por la Patria (UP) creen que ahora sí están dadas las condiciones para salir a buscarlos.

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Si se confirmara un cambio en la correlación de fuerzas, los objetivos de la ofensiva opositora podrían ampliarse. También están en carpeta un proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y otro para darles un aumento a los jubilados.

A eso se suman las gestiones para sostener la continuidad de las PASO, ante la estrategia del Gobierno para eliminarlas o cancelarlas. Los diez participantes de la reunión que hizo el 11 de agosto el peronismo en el Hotel Emperador quedaron encargados de hablar con algún gobernador o senador que no responda a la Casa Rosada, incluso con los radicales.

“No nos gusta hablar de punto de inflexión, pero algo está pasando, algo cambió, el radicalismo está raro, hay malestar en la calle”, dijo a El Destape uno de los participantes del encuentro en el Hotel Emperador. “El Gobierno pateó para más adelante lo de las PASO y ahora les estalló lo de Cerimedo (Fernando) que es una caja de Pandora”, agregó.

El camino es largo. La oposición deberá primero reunir el quórum para una sesión especial en la que se emplace a las comisiones, en manos del oficialismo, a emitir dictamen de los proyectos y habilitar así su tratamiento en el recinto. Si están los números, la sesión especial se convocaría en Diputados para el mes que viene, después del debate previsto para el 26 de agosto. Ese día el oficialismo intentará dar media sanción a la llamada ley de inocencia fiscal y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El tiempo podría, de todos modos, jugar a favor de la oposición. El deterioro de la situación económica y la caída de Milei en las encuestas repercuten dentro del Congreso. Buena parte de las bancadas provinciales que le aportaron votos clave al Gobierno hoy se muestran dispuestas a articular acciones con la oposición. Habrá que ver si son meras insinuaciones.

Las miradas están puestas en Innovación Federal, un bloque de nueve diputados que formalizará su ruptura el miércoles de la semana que viene. Es la bancada que comparten cuatro diputados de Misiones, que responden al gobernador Hugo Passalacqua; tres salteños, del gobernador Gustavo Sáenz, uno de San Luis y uno de Formosa.

El quiebre es una derivación de la ruptura del oficialismo en Misiones, a partir de la pelea entre Passalacqua y Carlos Rovira, jefe político provincial desde 1999. “Los vemos más dispuestos a converger”, se esperanzó un diputado peronista, que también apunta a sumar a los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. La proximidad del año electoral podría modificar los alineamientos.

Los más de 30 proyectos presentados para abordar la morosidad en el endeudamiento de las familias quedaron agrupados en dos iniciativas, una destinada a dar respuesta a los casi 6 millones de morosos y otra que propone asistir a toda la masa de endeudados, unas veinte millones de personas. En ninguno de los dos casos se afectan recursos del Estado. Los proyectos apuntan a eliminar los punitorios, y a obligar a los bancos y las billeteras virtuales a estirar los plazos y rebajar las tasas.

El proyecto para repartir entre las provincias los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) está en línea con la media sanción que dio el Senado en julio de 2025. El avance de esa iniciativa depende del vínculo entre Milei y los gobernadores. UP ya reunió a intendentes y secretarios de obras públicas de todo el país en la Comisión de Obras Públicas para darle cauce legislativo al malestar creciente por la falta de inversión en rutas nacionales. Solo falta que las piezas se terminen de acomodar.