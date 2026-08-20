Endeudamiento familiar: Milei quintuplicó a los morosos y crece el riesgo de insolvencia

La cantidad de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito, incluyendo entre ellos billeteras virtuales, alcanzó los 20,97 millones en junio de 2026, de las cuales 5,91 millones estaban en situación de mora, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.

Entre los morosos, un total de 2,90 millones tenían incumplimientos exclusivamente con proveedores no financieros; otros 1,66 millones sólo con bancos y 1,36 millones con ambos tipos de entidades. Frente a febrero de 2024, el número total de morosos creció en unos 2,60 millones, mientras que el universo general de personas endeudadas aumentó en 1,60 millones.

En términos territoriales, los mayores niveles de mora se concentraron principalmente en el norte de Cuyo y el sur del NOA. La Rioja encabezó el ranking, con un ratio de irregularidad del 23,1%; seguida por Catamarca y Santa Cruz, ambas con 20,6%; San Luis, con 20,5% y San Juan, con 20%. En el extremo opuesto aparecieron La Pampa, con 8,7%; CABA, con 10%; Entre Ríos, con 12,6%; Santa Fe, con 12,7%; y Córdoba, con 12,9%.

El CEPA vinculó el aumento de la mora con el deterioro de los ingresos: estimó una caída del salario real registrado del 8,7% desde noviembre de 2023, que llegaría al 18,7% utilizando ponderadores de consumo más actualizados. También destacó que el gobierno de Javier Milei descartó intervenir directamente sobre el problema y definió el endeudamiento como una cuestión entre privados.

De cuánto es la morosidad en las familias, bancos, billeteras virtuales y jóvenes

El deterioro se concentró especialmente entre las familias. La mora bancaria llegó al 12,8% en junio, frente al 2,5% de octubre de 2024, quintuplicándose en menos de dos años. En tanto, entre los proveedores no financieros alcanzó el 30,1%, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia.

Considerando ambos canales, el CEPA estimó una irregularidad total de las familias cercana al 15,5%.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito explicaron buena parte del problema: concentraban el 73% del saldo moroso familiar a mayo. Al mismo tiempo, el informe señala que bancos y billeteras comenzaron a restringir el otorgamiento de nuevos créditos, mientras aumentó la cantidad de personas que migraron hacia categorías de mayor riesgo y deudas consideradas irrecuperables.

El fenómeno también muestra una fuerte incidencia entre los jóvenes. Los menores de 34 años representaban el 38,7% de todos los morosos, y el 72,6% de ese grupo tenía incumplimientos con proveedores no financieros. Las tasas más elevadas se registraron entre los 20 y 24 años, con una irregularidad total del 33,6%, seguidos por los jóvenes de 18 y 19 años, con 32,7%.

La morosidad en cada banco y billetera virtual

En el sistema bancario, el informe detectó fuertes diferencias entre entidades. Carrefour Banco encabezó el ranking con una mora del 49,9%; seguido por Banco Sáenz, con 48%. Más atrás se ubicaron Columbia, con 24,1%; Brubank, con 23%; Ualá Bank, con 22,5%; y Sucrédito, con 21,5%.

Entre los bancos comerciales de mayor escala, Galicia registró una irregularidad del 17,7%; Banco Rioja, del 17,6%; Santander del 17%; Banco Provincia del 16% e Hipotecario del 15,1%.

También quedaron por encima del promedio general de 12,8% BBVA, con 13,6%; Banco de Corrientes, con 13,3%; y Banco de Santiago del Estero, con 13,1%. En cambio, Banco Nación mostró una mora del 8%, Nuevo Banco de Santa Fe del 7,8% y Banco Ciudad del 6,6%.

La situación fue todavía más crítica entre los proveedores no financieros de crédito. Dentro de las 20 firmas con mayor volumen de cartera irregular, Mins presentó una tasa de mora del 91%, seguida por Waynicoin, con 75,6%; Bazar Avenida, con 71,2%; Credil, con 65,8%; y Finanpro, con 64,8%. El CEPA señaló que 15 de las 20 principales entidades analizadas se ubicaron por encima de la mora promedio del segmento, que fue del 30,1%.

También se observaron altos niveles de incumplimiento en empresas vinculadas al financiamiento del consumo: Frávega registró una mora del 57,5% y Electrónica Megatone del 56,3%, mientras que Naldo Lombardi se ubicó en 30%. Entre los actores de mayor escala, los niveles fueron menores: Naranja X registró 24,5% y Mercado Pago 17,8%.