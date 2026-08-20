Milei negó la crisis económica: "No aumentó el desempleo ni cayeron los salarios"

El presidente, Javier Milei, habló frente a empresarios en el Council of the Americas y, rechazando cualquier tipo de autocrítica, afirmó que es mentira que haya aumentado el desempleo o caído los salarios. El mandatario volvió a reivindicar la baja de la inflación interanual desde diciembre de 2023 a la actualidad, y destacó la inflación mayorista tras el dato del 0,8% de julio. "Si tomamos el caso de la inflación mayorista, que se va anticipando y no tiene contaminación por precios relativo que el kirchnerismo groseramente atrasó, la caída todavía es más fuerte"

"Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con cero en agosto haría un recital, así que haré otro recital", anticipó pese a que originalmente, meses atrás, había admitido que se refería a la inflación minorista. Milei también resaltó el crecimiento acumulado en los dos primeros años y afirmó que se trató de cifras de dos dígitos, sin reparar en la ralentización de la actividad, tras dos caídas intermensuales consecutivas en abril y mayo.

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También afirmó que "es una imbecilidad esto del crecimiento a dos velocidades" y dijo que eso implica "no entender cómo son los procesos de crecimiento", minimizando la fuerte caída en los sectores más generadores de empleo como la industria, el comercio y la construcción respecto a noviembre de 2023.

"No aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios. Si yo ajusté el Estado, ¿qué tenía que pasar con los salarios públicos? Caer. El sector privado formal está igual. Solamente mirar a esos dos sectores es deshonesto intelectualmente, porque la mitad del mercado es informal" y en la suma de los tres sectores los ingresos crecen, explicó en el evento que se desarrolló en el Hotel Alvear, organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En ese sentido afirmó que el modelo en el que "toda la economía se mueve" al alza al mismo tiempo "no es para nosotros", dado que Argentina no es actualmente un país desarrollado. Y atribuyó parte de lo que ocurre a un proceso de "destrucción creativa", en el que los avances tecnológicos generan mayor productividad pero a costa de la eliminación de sectores atrasados de la competencia.

Una nueva defensa frontal a Sturzenegger

"Así como aparecen empresas, desaparecen empresas y es un fenómeno absolutamente natural", aseguró Milei y afirmó, mientras reivindicaba la tarea del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que "si el proceso tiene trabas" políticas, "una vez que se abre la compuerta el resultado es más áspero".

Al respecto, realizó una defensa frontal de Sturzenegger luego de las críticas internas que sufrió el funcionario tras los recortes que debió recibir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para lograr la media sanción. "Cuando vean a un sorete, a una mierda humana criticando a Federico, es porque están defendiendo a prebendarios", exclamó. Más tarde, añadió: "Si queremos ser grandes tenemos que ponernos los pantalones largos, y los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar".

En esa línea, el Presidente aseguró que la economía debería estar abierta "en un 90%" pero actualmente solo lo está en un 30%, y que recién si es reelecto va a poder realizar una apertura económica de la cual se "pueda jactar".

Milei apostó a los "valores judeocristianos" para el crecimiento de la economía

Del mismo modo, el libertario afirmó que la batalla "no es económica" sino "moral". "Si nosotros volvemos a abrazar los valores judeocristianos y diseñamos políticas públicas que sean eficientes vamos a progresar. La batalla no es económica, es moral. Si queremos ser una sociedad de inmorales seremos Sodoma. Pero si tomamos valores judeocristianos vamos a tomar decisiones justas. Eso es progreso y libertad", afirmó.

Es decir, en términos generales, Milei defendió la competencia abierta, identificó como "kioscos" a los sectores que no logran competir y consideró que ello permitirá beneficiar a la economía en su totalidad por un aumento de la productividad. Así, dio a entender nuevamente que descarta cualquier tipo de medida microeconómica sectorial que beneficie a los sectores más perjudicados por su programa económico.

Por eso, volvió a apostar a una suerte de efecto derrame al agregar que quienes se benefician con Vaca Muerta van a gastar ese dinero en otras actividades asociadas, favoreciendo a la macroeconomía en general. "¿Falta un montón? Sí, claro, la foto sigue siendo horrible pero la película es la mejor de la historia argentina", añadió, luego de subrayar la baja de la pobreza y la indigencia desde el inicio de su mandato, y omitiendo que está comenzó a subir según los datos anticipados del primer trimestre de este año.

Por otro lado, señaló el "problema de la tasa de reposición" negativa en cuanto a la baja tasa de fecundidad (menos de 2,1 hijos por mujer) y lo atribuyó a la "fiesta de los pañuelitos verdes", en referencia a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020.