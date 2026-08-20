Privatización del Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza: el Gobierno oficializó la licitación

El Ministerio de Economía oficializó, mediante la Resolución 1350/2026, el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de las vías e inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con opción de compra de material rodante. La medida se enmarca en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., declarado “sujeto a privatización” por la ley 27.742 y autorizado por decreto.

El procedimiento prevé la desintegración vertical de la empresa* en tres unidades de negocio: material rodante, vías e inmuebles, y talleres ferroviarios. “Autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple Nº 504/2-0004-LPU26 para la concesión de vías e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en los términos de la ley 17.520 y sus modificatorias”, indica la resolución.

En este marco, se aprobaron los pliegos generales, técnicos y particulares para cada línea, disponibles en el portal CONTRAT.AR. Se creó una comisión “ad hoc” integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García como miembros titulares.

En tanto, los recursos provenientes de la venta del material rodante se administrarán a través de un fideicomiso específico constituido por Belgrano Cargas y Logística S.A. El llamado será difundido en el Boletín Oficial, el sitio DGMARKET del Banco Mundial y la web del Ministerio de Economía.

“La administración de los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante (…) se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”, agrega.

El Ministerio de Economía justificó que la incorporación de incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca garantizar seguridad jurídica y atraer ofertas competitivas. La resolución marca la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A., tras la adjudicación de las concesiones.





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