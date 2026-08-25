La low cost que autorizó Milei a volar en Argentina aterrizó de emergencia en Brasil y mantiene a 400 pasajeros varados

Un avión de la aerolínea española de bajo costo Plus Ultra, autorizado por el Gobierno de Javier Milei en noviembre de 2025, debió realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, el domingo por la noche, previo al cruce del Océano Atlántico en su vuelo a Madrid, España. La maniobra, motivada por una “falla técnica”, dejó a casi 400 pasajeros varados y generó momentos de tensión durante el fin de semana. Este episodio ocurre en el marco de la política de “cielos abiertos” impulsada por la administración libertaria.

El vuelo PU502 había partido el domingo a la tarde desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Madrid. Sin embargo, cerca de las 22 horas se desvió de su ruta y descendió en el nordeste brasileño “por razones de seguridad”, según informó la compañía. La empresa explicó que el incidente se enmarca en los protocolos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), aunque evitó precisar cuál fue el desperfecto. “Se trató de un problema técnico contemplado en los procedimientos”, señalaron voceros de Plus Ultra a La Nación.

En un comunicado fechado en Madrid el 24 de agosto, la aerolínea pidió a los pasajeros que permanecieran en los hoteles asignados y mantuvieran disponibles sus teléfonos celulares para recibir actualizaciones. “Les rogamos permanezcan en sus hoteles y mantengan disponibles sus teléfonos móviles”, expresó el texto oficial. Sin embargo, varios viajeros denunciaron que al llegar a los establecimientos se encontraron con que no había habitaciones disponibles. “Parte de los pasajeros debió permanecer durante horas en el aeropuerto”, relataron testigos.

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Algunos incluso afirmaron que el alojamiento no había sido abonado por la compañía, lo que los obligó a esperar en condiciones precarias. “El manoseo, el desamparo, el abandono de persona… Es realmente increíble”, expresaron pasajeros en diálogo con Infobae.

La confirmación de un nuevo vuelo llegó recién el lunes por la noche cuando Plus Ultra informó que un avión partirá este martes a las 18.50 desde Natal y arribará a Madrid el miércoles a las 7.40. El documento oficial, emitido por el Departamento de Operaciones en Tierra bajo el número de vuelo PUE902 NAT-MAD, indicó que la compañía dispuso alojamiento y asistencia para los afectados. “Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas”, agregó la firma.

La aerolínea low cost de Milei

Este episodio ocurre en el marco de la política de “cielos abiertos” impulsada por el Gobierno de Milei, que en noviembre 2025 autorizó para mayo de 2026 a Plus Ultra a operar la ruta Buenos Aires-Madrid. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 40/2025, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez. “Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas”, establecía el texto.

El marco legal se fundamentó en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado en 1947 entre Argentina y España, además de actas de reuniones bilaterales en 2005 y 2019. La autorización fue presentada como parte de la estrategia oficial para ampliar la oferta de vuelos internacionales y fomentar la competencia en el mercado aerocomercial. En ese contexto, Milei había defendido la apertura del sector. “La política de cielos abiertos es un paso fundamental para integrar a la Argentina al mundo”, sostuvo.