EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares

Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra Irán con nuevas sanciones contra personas, entidades y buques vinculados al aparato militar y económico iraní, además de ofrecer recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre cinco altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Teherán prometió represalias y advirtió de que cuenta con herramientas para responder, aunque al mismo tiempo asegura que las últimas conversaciones indirectas con Washington, mediadas por Pakistán, lograron avances diplomáticos que podrían conocerse próximamente. El endurecimiento de la presión llega tras expirar el plazo de 60 días fijado para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y mientras crece el temor a una nueva escalada regional. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.