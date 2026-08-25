Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra Irán con nuevas sanciones contra personas, entidades y buques vinculados al aparato militar y económico iraní, además de ofrecer recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre cinco altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Teherán prometió represalias y advirtió de que cuenta con herramientas para responder, aunque al mismo tiempo asegura que las últimas conversaciones indirectas con Washington, mediadas por Pakistán, lograron avances diplomáticos que podrían conocerse próximamente. El endurecimiento de la presión llega tras expirar el plazo de 60 días fijado para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y mientras crece el temor a una nueva escalada regional. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares
Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.
Hace 3 minutos
Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera
El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.
En la antesala del lanzamiento de un nuevo paquete de medidas punitivas contra Teherán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la economía de la República Islámica se encuentra al borde del colapso. Las declaraciones del mandatario se produjeron a pocas horas de que la Casa Blanca ponga en marcha una "ofensiva financiera" destinada a profundizar el aislamiento del país persa.
Hace 3 minutos
Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
La guerra en Irán no tiene tregua y esta semana subió la temperatura. El presidente Donald Trump afirmó que está próximo a declarar al estrecho de Ormuz como un territorio estadounidense más, a la par que anunció nuevas sanciones económicas contra el país persa. Desde Teherán repudiaron sus declaraciones y después de mucho tiempo, el gobierno chino se pronunció sobre el conflicto: pidieron retomar las conversaciones entre iraníes y estadounidenses e insistieron en que "el diálogo es el único camino para la paz regional".
Hace 4 minutos
Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
La guerra en Irán no tiene tregua y esta semana subió la temperatura. El presidente Donald Trump afirmó que está próximo a declarar al estrecho de Ormuz como un territorio estadounidense más, a la par que anunció nuevas sanciones económicas contra el país persa. Desde Teherán repudiaron sus declaraciones y después de mucho tiempo, el gobierno chino se pronunció sobre el conflicto: pidieron retomar las conversaciones entre iraníes y estadounidenses e insistieron en que "el diálogo es el único camino para la paz regional".
19:23 | 22/08/2026
Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente
En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.
La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.
11:23 | 22/08/2026
Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país
Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".
00:05 | 22/08/2026
Elecciones en Israel: Netanyahu pone en juego su futuro, pero no su legado político
Tras tres décadas de gravitación de Benjamín Netanyahu, Israel se encamina a unas elecciones marcadas por el avance de la extrema derecha, la falta de alternativas políticas frente a la ocupación y una guerra que sigue condicionando la vida en Gaza y Cisjordania.
21:35 | 21/08/2026
Mahmud Abbas pidió a las potencias europeas medidas concretas contra Israel
El presidente palestino valoró el rechazo de siete países al polémico proyecto E1 en Jerusalén Este, pero exigió acciones prácticas para frenar el plan expansionista de Benjamin Netanyahu en Cisjordania.
18:27 | 21/08/2026
Irán calificó de "fracaso anunciado" la guerra económica de EE.UU.
El canciller Abbas Araqchi recordó que mandatos anteriores como el de Barack Obama aplicaron medidas similares sin éxito. La cúpula militar advirtió que responderá con firmeza ante cualquier "error de cálculo".
07:37 | 21/08/2026
China rechazó nuevas amenazas de Trump a Irán mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
La Cancillería de Pekín afirmó que, de confirmarse las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, no las apoyará y pidió renovar el diálogo entre las partes. En paralelo, el Ejército israelí bombardeó una localidad del sur del Líbano y dejó una estructura en ruinas.
13:46 | 20/08/2026
Irán tildó de "crimen contra la humanidad" la guerra económica anunciada por Donald Trump
El canciller Abbas Araqchi calificó el "Día D económico" como una cortina de humo para ocultar la crisis financiera de Washington y advirtió que la política de sanciones no doblegará la soberanía del país persa.
06:52 | 20/08/2026
Irán rechazó la declaración de guerra económica de Trump por ser "ilegal" e "inhumana"
El miércoles, el presidente de Estados Unidos había anunciado una "guerra económica" sin precedentes contra Teherán.
20:53 | 19/08/2026
Trump le declara la guerra económica a Irán y a todos los países que intenten ayudarlo
En sus redes sociales, el presidente de EE.UU. anunció "la operación económica más devastadora jamás emprendida", pero no adelantó medidas concretas. Mientras tanto, Washington ya asfixia a Teherán con sanciones.
13:52 | 19/08/2026
Israel reconoció que mató a la niña que inspiró una película nominada al Oscar
El Ejército israelí asumió en un comunicado la responsabilidad del asesinato de Hind Rajab, la niña que murió asesinada en enero de 2024 en la Franja de Gaza y que inspiró la película "La voz de Hind", nominada al Oscar en 2026.
13:03 | 19/08/2026
Irán afirmó que Estados Unidos busca una "salida digna" de Medio Oriente
El presidente del Parlamento iraní sostuvo desde Irak que la influencia extranjera cae en la región. Donald Trump insiste en mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
Archivo.