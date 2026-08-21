El Gobierno de Donald Trump elevó la presión económica sobre Irán y advirtió a sus aliados que deberán tomar partido frente a la nueva estrategia de Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó un paquete de sanciones que será detallado el lunes y aseguró que Estados Unidos busca “aplastar” la economía iraní para limitar su capacidad militar. Mientras Teherán prepara medidas para enfrentar las sanciones, China condenó las amenazas estadounidenses y calificó de ilegales las medidas unilaterales contra Irán. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump endurece la guerra económica contra Irán y exige apoyo a sus aliados
Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Teherán y advierte a los países que mantengan vínculos comerciales con el régimen iraní. China rechazó las medidas y pidió resolver el conflicto por la vía diplomática.
Hace 1 hora
El petróleo Brent superó los US$ 93 tras las amenazas de Donald Trump a Irán
Las materias primas registraron su mayor valor en casi un mes. El presidente estadounidense prometió lanzar una "guerra económica" sin precedentes.
Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte salto, llevando a la variedad Brent a cotizar por encima de la barrera de los 93 dólares por barril por primera vez desde finales de julio. La escalada en los mercados de materias primas se produjo de manera inmediata al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la puesta en marcha de un paquete de sanciones destinadas a ahogar la economía de Irán tras el colapso del diálogo diplomático.
Hace 1 hora
Irán tildó de "crimen contra la humanidad" la guerra económica anunciada por Donald Trump
El canciller Abbas Araqchi calificó el "Día D económico" como una cortina de humo para ocultar la crisis financiera de Washington y advirtió que la política de sanciones no doblegará la soberanía del país persa.
El gobierno de la República Islámica de Irán rechazó en los términos más enérgicos la declaración de "guerra económica" y el lanzamiento de la denominada operación "Día D económico" anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al catalogar la nueva batería de sanciones unilaterales como un acto explícito de "terrorismo económico" y un "crimen contra la humanidad". A través de sus principales voceros diplomáticos, Teherán sostuvo que la embestida de la Casa Blanca constituye una maniobra geopolítica destinada a encubrir las severas dificultades financieras que atraviesa Washington y advirtió que la estrategia de asfixia comercial está destinada a sumar un nuevo fracaso a la lista de intervenciones norteamericanas en la región.
Hace 1 hora
Bessent afirma que EEUU impondrá sanciones más duras de la historia a Irán, insta a China a cooperar
Scott Bessent habla desde la Casa Blanca en Washington.
Estados Unidos impondrá "las sanciones más duras de la historia" a Irán, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien instó a China a cooperar con Washington.
06:52 | 20/08/2026
Irán rechazó la declaración de guerra económica de Trump por ser "ilegal" e "inhumana"
El miércoles, el presidente de Estados Unidos había anunciado una "guerra económica" sin precedentes contra Teherán.
20:53 | 19/08/2026
Trump le declara la guerra económica a Irán y a todos los países que intenten ayudarlo
En sus redes sociales, el presidente de EE.UU. anunció "la operación económica más devastadora jamás emprendida", pero no adelantó medidas concretas. Mientras tanto, Washington ya asfixia a Teherán con sanciones.
13:52 | 19/08/2026
Israel reconoció que mató a la niña que inspiró una película nominada al Oscar
El Ejército israelí asumió en un comunicado la responsabilidad del asesinato de Hind Rajab, la niña que murió asesinada en enero de 2024 en la Franja de Gaza y que inspiró la película "La voz de Hind", nominada al Oscar en 2026.
13:03 | 19/08/2026
Irán afirmó que Estados Unidos busca una "salida digna" de Medio Oriente
El presidente del Parlamento iraní sostuvo desde Irak que la influencia extranjera cae en la región. Donald Trump insiste en mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
Archivo.
06:47 | 19/08/2026
Mientras escala la tensión entre EE.UU. e Irán, Israel asfixia y ataca Gaza
El ejército israelí profundizó su ofensiva contra Gaza y mató a 20 palestinos en las últimas 24 horas.
19:11 | 18/08/2026
Ahorcamientos y "cabinas para visitas": el brutal anuncio de Israel para palestinos
El ministro de Seguridad israelí anunció la medida a través de un video difundido en su cuenta de Telegram este martes. La medida está enmarcada en su "promesa" de empeorar las condiciones de vida de los "terroristas que afectan los intereses de Tel Aviv en la región".
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir.
13:31 | 18/08/2026
Qatar reveló que los mediadores esperan un pacto entre Irán y Omán
Doha busca destrabar las negociaciones entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. El plan se conoce tras un nuevo cruce de declaraciones entre Trump y la diplomacia iraní.
12:27 | 18/08/2026
Trump negó negociaciones con Irán y afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto
El presidente estadounidense aseguró que la vía marítima se encuentra operativa tras el minado. Teherán insiste en que el paso seguirá cerrado hasta que se levanten las sanciones.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, caminando desde el helicóptero Marine One hasta un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.
12:00 | 18/08/2026
El petróleo volvió a subir y rozó los US$ 91 por la nueva escalada en Medio Oriente
Los contratos registraron su tercera jornada consecutiva en alza. La negativa de la Casa Blanca a prorrogar la tregua con Irán presiona los precios energéticos.
Imagen de archivo de un petrolero atracado en el puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos).
09:53 | 18/08/2026
Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que EE.UU. cumpla con compromisos
Teherán advirtió que el paso marítimo seguirá cerrado tras vencer el plazo de 60 días sin un acuerdo de paz. El jefe negociador iraní cruzó las amenazas de Donald Trump.
07:04 | 18/08/2026
Trump dice que el estrecho de Ormuz ahora es de EE.UU. y niega negociaciones con Irán
Lo hizo en medio de la cruzada entre Washington y Teherán cuando expiró el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Pese a la reivindicación territorial de Trump, Irán sigue operando en la zona.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.
09:22 | 17/08/2026
Para Trump, Irán debe izar la "bandera blanca" y la Guardia Revolucionaria negó diálogo
El presidente estadounidense afirmó que Irán debería "izar la bandera blanca de la rendición" tras la expiración el lunes del memorando de entendimiento entre ambos países.
16:33 | 16/08/2026
Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Benjamin Netanyahu, volvió a defender la colonización del territorio palestino.