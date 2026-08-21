Trump endurece la guerra económica contra Irán y exige apoyo a sus aliados

El gobierno de la República Islámica de Irán rechazó en los términos más enérgicos la declaración de "guerra económica" y el lanzamiento de la denominada operación "Día D económico" anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al catalogar la nueva batería de sanciones unilaterales como un acto explícito de "terrorismo económico" y un "crimen contra la humanidad". A través de sus principales voceros diplomáticos, Teherán sostuvo que la embestida de la Casa Blanca constituye una maniobra geopolítica destinada a encubrir las severas dificultades financieras que atraviesa Washington y advirtió que la estrategia de asfixia comercial está destinada a sumar un nuevo fracaso a la lista de intervenciones norteamericanas en la región.