Bessent afirma que EEUU impondrá sanciones más duras de la historia a Irán, insta a China a cooperar

Estados Unidos ​impondrá "las sanciones más duras de la historia" a Irán, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott ‌Bessent, quien instó a ‌China a cooperar con Washington.

Bessent señaló que ofrecerá una rueda de prensa el lunes para dar más detalles.

"Es un doble golpe. Tenemos el bloqueo (a Irán) y vamos a aplicar las sanciones más duras de la historia", declaró Bessent a la CNBC. "Va a surtir efecto en Irán ​y vamos a derrumbar ⁠este régimen. Es hora de que nuestros aliados ‌y el resto del mundo tomen una decisión".

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El ⁠presidente Donald Trump advirtió el miércoles ⁠de las consecuencias económicas para cualquier país que proporcionara "ayuda vital a Irán", mientras Estados Unidos busca resolver una guerra ⁠que inició junto a Israel hace casi seis meses.

"Creo ​que los mercados petroleros están malinterpretando ‌lo que significa esta presión ‌económica", señaló Bessent.

Los precios del petróleo subieron el jueves ⁠hasta alcanzar máximos de más de tres semanas.

"Tenemos información asimétrica, y no estoy seguro de por qué el petróleo ha subido de repente por esto", sostuvo el funcionario. "Si ​estamos ejerciendo ‌la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reanudación de las acciones militares a gran escala".

Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría tomar medidas contra China por hacer negocios ⁠con Irán, Bessent respondió que era mejor mantener muchas conversaciones en privado.

"Estamos convencidos de que todo el mundo quiere que se reabra el estrecho (de Ormuz) y que los precios de la energía vuelvan a bajar", afirmó. "Hay que tener en cuenta que los chinos obtienen el 50% de su energía del ‌Golfo. Por lo tanto, les vendría muy bien sumarse a la iniciativa".

La embajada de China en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Bessent.

China compra más del 80% del petróleo exportado por Irán, ‌según datos de 2025 de la empresa de análisis Kpler. Si Washington se enzarzara en una guerra económica aún mayor con ‌China -uno de ⁠sus principales exportadores, que incluye minerales de tierras raras de vital importancia-, se arriesgaría a ​sufrir represalias.

Irán ha soportado duras sanciones económicas durante casi 50 años, desde la Revolución Islámica de 1979.

Con información de Reuters