El petróleo Brent superó los US$ 93 tras las amenazas de Donald Trump a Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte salto, llevando a la variedad Brent a cotizar por encima de la barrera de los 93 dólares por barril por primera vez desde finales de julio. La escalada en los mercados de materias primas se produjo de manera inmediata al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la puesta en marcha de un paquete de sanciones destinadas a ahogar la economía de Irán tras el colapso del diálogo diplomático.

En el transcurso de las operaciones bursátiles, el crudo de calidad Brent alcanzó un pico intradía de 93,87 dólares, lo que representó un incremento del 2,4 % respecto de la jornada anterior y su nivel más alto desde el 27 de julio pasado. En sintonía con este comportamiento, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para la industria norteamericana, cotizó con un alza del 2,6 % para posicionarse en los 86,59 dólares, acumulando una suba del 6 % en los valores del petróleo desde que venció el plazo para un acuerdo entre Washington y Teherán.

El incremento en la volatilidad de los precios energéticos responde al endurecimiento de la postura de la Casa Blanca ante la falta de avances en las negociaciones de paz. El mandatario estadounidense utilizó sus canales oficiales para ratificar la ofensiva al sostener: "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes". Asimismo, el líder norteamericano advirtió que las medidas restrictivas acarrearán tremenda presión financiera sobre la nación persa en el marco del conflicto abierto a finales de febrero.

Con información de EuropaPress.