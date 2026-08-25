El ministro de relaciones exteriores de Israel Gideon Sa'ar anunció la expulsión de los representantes de los Países Bajos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025, En un mensaje en X, el ministro israelí argumentó que es en respuesta a las acciones de "boicot" del gobierno holandés contra Israel, en referencia a la ley que aprobó hace poco el país europeo por la que prohibe el comercio de productos con productos de Cisjordania ocupada, los Altos del Golán y Jersulén Este.

Sa'ar dijo que ya envió este martes una notificación a la embajada de Países Bajos en Israel y también a sus "amigos estadounidenses". Al mismo tiempo dijo pidió a los representantes holandeses en el país que abandonen Israel en el plazo máximo de una semana. "La política antイスraelí del gobierno holandés va acompañada de una ola de antisemitismo y boicots sin precedentes en ese país", denunció el ministro de relaciones de exteriores del país que hace tres años comete un genocidio en la Franja de Gaza y expande cada vez más sus colonias en Cisjordania ocupada. "Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra Israel no tendrá pie en la región. Israel no permitirá acciones en su contra sin respuesta", cerró Sa'ar su tuit.

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar

Qué es el Centro de Coordinación Civil-Militar, del que fue expulsado Países Bajos

El plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, establece el CMCC como centro de coordinación de las labores de estabilización de Gaza, incluida la entrada de ayuda humanitaria al enclave y la supervisión del acuerdo de alto el fuego.

Este organismo está encabezado por el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y cuenta con la participación de efectivos de cerca de 20 países. El Gobierno de Israel también expulsó a España debido a la "obsesión antiisraelí" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien Netanyahu acusó de "difamar" a sus "héroes".

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan", declaró Saar por su parte en redes sociales.