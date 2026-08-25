Irán destacó "logros diplomáticos de gran valor" tras una mediación clave de Pakistán

Las autoridades de Irán calificaron este martes como "muy fructífera" y con "logros diplomáticos de gran valor" la visita de una delegación de Pakistán a Teherán, en el marco de las gestiones de mediación indirecta que lleva adelante Islamabad para intentar poner fin al conflicto bélico en Oriente Medio y encauzar el diálogo con Estados Unidos.

El viceportavoz de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabaei, aseguró en redes sociales que los resultados del encuentro "se revelarán pronto", mientras que el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, coincidió en que se registraron "progresos significativos" para relanzar el canal diplomático entre Washington y el régimen iraní.

Durante las reuniones del lunes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se entrevistó con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a quien le agradeció los "esfuerzos constructivos" de mediación. No obstante, el mandatario iraní reclamó que la Casa Blanca "cumpla con sus compromisos" y modifique su postura, advirtiendo que "el acoso y la intimidación solo complicarán" las negociaciones. Pezeshkian ratificó además la disposición de Teherán para colaborar con los países vecinos y musulmanes en materia de seguridad, política y economía para lograr una paz duradera.

El acercamiento diplomático encabezado por Pakistán se produjo de manera casi simultánea al anuncio de Estados Unidos sobre una nueva ofensiva de presión económica total. Dicha estrategia busca asfixiar la financiación de Irán e incluye la amenaza de aplicar sanciones secundarias a cualquier país que mantenga lazos comerciales con Teherán, entre ellos China.

Con información de EuropaPress.