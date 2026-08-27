Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 27 de agosto con una variación de -0,32%: la cotización para la compra se ubica en $1535, mientras que el precio de venta alcanza los $1555.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
El mercado de contado con liqui muestra al dólar CCL este jueves 27 de agosto a $1605.9675 para la compra y $1610.8597 para la venta, con una variación del 0,77%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
En el mercado de bonos, el dólar bolsa MEP se actualiza este jueves 27 de agosto con un precio de $1542.42 para la compra y $1544.99 para la venta, lo que representa una variación del 0,43% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
El Banco Nación actualiza este jueves 27 de agosto su cotización del dólar oficial, con un valor de $1485 para la compra y $1535 para la venta, lo que representa una variación de 0,33% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 27 de agosto
En una actualización normal del mercado informal, el dólar blue cotiza este jueves 27 de agosto a $1535 para la compra y a $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 15 horas
Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar
El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria.
El valor del dólar según BCRA
Hace 21 horas
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
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20:33 | 25/08/2026
Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar
El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.
A cuánto va a estar el dólar según los bancos
18:03 | 25/08/2026
La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos
Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.
06:54 | 25/08/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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13:42 | 24/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial arranca la última semana de agosto como la alternativa más económica para los ahorristas, a $1.515.
A cuánto se vende el dólar el lunes
12:46 | 24/08/2026
Entrá y debatí: ¿A cuánto se va el dólar en las elecciones de 2027?
Registrate y opiná sobre el precio al que llegará el dólar cuando sean las próximas elecciones presidenciales.
11:07 | 24/08/2026
El dólar cayó a mínimos de varios meses por dudas financieras en EE.UU. y la escalada aran
El anuncio del Tesoro de duplicar la recompra de bonos asustó a los operadores y debilitó al billete verde. Crecen el oro y el bitcoin como refugios, mientras se agrava el cruce de aranceles con Canadá.
Ilustración fotográfica con billetes de dólar.
09:14 | 24/08/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron al alza en la primera rueda de la semana
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
17:37 | 23/08/2026
El Gobierno enfrenta una semana de presión sobre el valor del dólar
Esta semana se fija el precio de la divisa para pagar un bono dólar link y los bancos tienen la última oportunidad para recomponer el stock propio de dólares.
El Gobierno enfrenta una semana de presión sobre el valor del dólar.
11:02 | 23/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 22 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:18 | 21/08/2026
Ni el agro, ni el petróleo: el polo se afianza como la industria argentina más exitosa
El portal británico The Economist destacó cómo la cría, el talento y la clonación crearon un ecosistema exportador que prospera mucho más que otros sectores.
17:19 | 21/08/2026
Álvarez Agis cuestionó los costos que asume el Gobierno por bajar la inflación
El economista y consultor advirtió que la política oficial prioriza la desinflación por encima de la actividad económica y el empleo.