Cuál es el precio máximo al que puede llegar el dólar en diciembre 2026, según un informe mundial

El dólar mayorista transita agosto por debajo de los $1.500, pero algunas proyecciones privadas anticipan que el tipo de cambio podría mostrar una corrección más marcada durante los próximos meses. Según el último relevamiento global de FocusEconomics, que reúne las estimaciones de 47 bancos y consultoras locales e internacionales, la proyección más elevada para diciembre de 2026 ubica al dólar mayorista en $1.850.

Ese escenario representa el pronóstico más alto dentro de la encuesta y supone una suba de hasta 23,4% desde los niveles actuales.

Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar en diciembre 2026

La estimación más elevada del informe de FocusEconomics corresponde a Pantheon Macroeconomics, que proyecta un dólar mayorista de $1.850 para diciembre. Detrás aparecen otras consultoras con previsiones también superiores al consenso:

Pantheon Macroeconomics: $1.850.

$1.850. Invecq Consulting: $1.800.

$1.800. LCG: $1.770.

$1.770. Econviews: $1.750.

$1.750. Empiria Consultores: $1.746.

$1.746. Ecolatina: $1.745.

$1.745. Banco Supervielle: $1.736.

Estas estimaciones muestran una dispersión importante dentro del relevamiento, ya que el consenso de los 47 participantes ubica al dólar mayorista bastante más abajo, en $1.648 para fin de año.

La brecha entre la estimación más alta y el promedio del relevamiento es significativa Mientras Pantheon Macroeconomics proyecta un dólar de $1.850, el consenso de FocusEconomics se ubica en $1.648. La diferencia entre ambos valores es de $202.

Esto refleja que, aunque el escenario base del mercado apunta a una corrección más moderada, un grupo de analistas contempla un ajuste mayor del tipo de cambio durante el segundo semestre.

A cuánto va a estar el dólar según los bancos

Qué factores podrían impulsar al dólar

Entre los principales elementos que aparecen detrás de las proyecciones más altas se encuentra el posible atraso cambiario.

En lo que va de 2026, el dólar mayorista avanzó alrededor de 2,9%, mientras que la inflación acumulada ronda el 20,5%. Esa diferencia llevó a algunos economistas a señalar que el tipo de cambio podría necesitar recuperar terreno frente a los precios. A eso se suman otros factores de presión, como la evolución de las tasas de interés en pesos, la actividad económica, la morosidad de las familias y la incertidumbre política de cara al calendario electoral de 2027.

Qué está haciendo el Gobierno para contener al dólar

Mientras las proyecciones privadas muestran escenarios de mayor corrección, el Gobierno mantiene una estrategia orientada a moderar las expectativas cambiarias. Entre las herramientas utilizadas aparece la intervención en el mercado de futuros, además de instrumentos vinculados al tipo de cambio oficial y la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

En el mercado de futuros de Matba-Rofex, por ejemplo, el dólar mayorista para diciembre se negocia cerca de $1.622, por debajo tanto de la estimación máxima de FocusEconomics como del consenso general del relevamiento.

El valor del dólar que estima el mercado

Qué espera el mercado para fin de año

El informe de FocusEconomics muestra que el mercado no tiene una única visión sobre la evolución del dólar. El escenario más agresivo plantea un valor de $1.850 en diciembre, mientras que la mediana o consenso general se ubica en torno a $1.648.

Así, la principal discusión pasa por cuánto margen tendrá el tipo de cambio para recuperar terreno frente a la inflación y hasta qué punto el Gobierno podrá administrar ese movimiento sin generar un impacto mayor sobre los precios. La referencia más alta del informe mundial, por ahora, es clara: $1.850 por dólar mayorista hacia diciembre de 2026.