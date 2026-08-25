La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos

Si bien se redujo la cantidad de argentinos que salieron al exterior y aumentó la cantidad de extranjeros que ingresaron al país, el número no alcanzó para revertir la balanza turística de julio, por lo que encabezó un nuevo mes con saldo negativo.

En concreto, ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante el séptimo mes de 2026. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.

Julio terminó con un saldo negativo de 398.000 visitantes internacionales. Así, en el período enero-julio ingresaron 3.364.100 extranjeros y salieron 7.080.800 argentinos, por lo que el saldo en lo que va del año es negativo en 3.716.600 personas menos que en el mismo período del último año.

Si bien la brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde enero hasta julio, la cantidad de personas que ingresan al país sigue siendo menor a las salidas de los argentinos. Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Indec.

Turismo receptivo

En julio ingresaron 830.200 visitantes durante el séptimo mes del año, divididos entre turistas (466.200) y excursionistas (363.900). Esto significó un aumento de 17,9% contra el mismo mes de 2025.

De ese total, el 36,1% provino de Brasil, seguido por Uruguay (16%) y resto de América (10,8%). En cuanto a las vías de acceso, las mismas quedaron de la siguiente manera:

-258.900 lo hicieron por vía aérea (+20,9% interanual).

-499.800 por la terrestre (+20,2% interanual).

-71.400 por la fluvial/marítima (-3,1% interanual).

Turismo emisivo

Por su parte, las salidas contabilizaron 1.228.200 personas en el séptimo mes: 697.200 fueron turistas y 531.100 fueron excursionistas. En total, cayeron 21,2% interanual.

Los destinos más elegidos fueron los países limítrofes, entre ellos Brasil (22%) y Paraguay (15,2%), y el resto de América (14,9%). Las vías de salida quedaron conformadas de este modo: