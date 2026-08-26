Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 26 de agosto

El dólar bolsa (MEP) se actualiza este miércoles 26 de agosto con una cotización de $1538.43 para la compra y $1539.81 para la venta, lo que implica una variación de 0,20% en el mercado de bonos. La evolución de los títulos públicos acompaña el movimiento del dólar MEP, mientras los inversores siguen de cerca las paridades y el flujo de operaciones sobre los activos de renta fija.