Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 26 de agosto
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Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 26 de agosto
El dólar bolsa (MEP) se actualiza este miércoles 26 de agosto con una cotización de $1538.43 para la compra y $1539.81 para la venta, lo que implica una variación de 0,20% en el mercado de bonos. La evolución de los títulos públicos acompaña el movimiento del dólar MEP, mientras los inversores siguen de cerca las paridades y el flujo de operaciones sobre los activos de renta fija.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 26 de agosto
El dólar oficial se actualiza este miércoles, 26 de agosto, en el Banco Nación con una cotización de $1480 para la compra y $1530 para la venta, lo que representa una variación del 0,00% en esta actualización. La entidad bancaria mantiene el precio del billete estadounidense en esos valores, con una referencia estable para quienes realizan operaciones de compra y venta de divisas.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 26 de agosto
El dólar blue cotiza este miércoles, 26 de agosto, en el mercado informal a $1540 para la compra y a $1560 para la venta, con una variación de -0,32%.
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Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 22 de agosto
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