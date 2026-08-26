Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 28 de agosto 2026

El dólar volvió a quedar en el centro de la atención del mercado después de superar los $1.500, una barrera simbólica que había funcionado como referencia durante las últimas semanas. El mayorista ya se ubica por encima de los $1.510 y los inversores siguen de cerca hasta dónde podría avanzar la cotización dentro del esquema cambiario vigente.

Con el movimiento del tipo de cambio, vuelve a ganar relevancia el techo de la banda cambiaria establecido por el Banco Central (BCRA). Ese límite se actualiza diariamente y marca el valor superior permitido dentro del esquema.

De acuerdo con los valores publicados para las últimas jornadas de agosto, el techo de la banda llegará a $1.876,50 el viernes 28 de agosto de 2026.

El valor del dólar según BCRA

Dólar: cuál es el precio máximo para el viernes 28 de agosto

El límite superior de la banda cambiaria continúa avanzando durante esta semana. Los valores establecidos son:

Miércoles 26 de agosto: $1.874,22.

$1.874,22. Jueves 27 de agosto: $1.875,36.

$1.875,36. Viernes 28 de agosto: $1.876,50.

De esta manera, $1.876,50 será el techo de la banda cambiaria para el viernes 28 de agosto. Esto no implica que el dólar vaya a alcanzar necesariamente ese precio, sino que se trata del límite superior previsto por el esquema para esa jornada. Con un dólar mayorista en torno a los $1.510, todavía existe una distancia superior a $360 respecto del techo de la banda, por lo que la cotización continúa lejos del nivel máximo habilitado por el régimen cambiario.

Cuánto puede subir el dólar

El dólar superó los $1.500 y el mercado mira el techo de la banda

La atención sobre el límite superior aumentó después de que el dólar mayorista quebrara los $1.500, nivel que se había consolidado como una referencia durante agosto. El movimiento se produce en un contexto en el que el mercado también sigue la evolución de las tasas de interés en pesos, la liquidez y las intervenciones oficiales destinadas a moderar las expectativas cambiarias.

Aunque el dólar haya superado esa barrera, los $1.500 no constituyen el techo formal del esquema cambiario. El límite efectivo está determinado por la banda y, para el viernes, se encontrará en $1.876,50.

Qué pasa si el dólar llega al techo de la banda

El funcionamiento del régimen cambiario establece una zona dentro de la cual el precio puede fluctuar. Por eso, el techo funciona como una referencia clave para determinar el margen disponible para una eventual suba.

Así, mientras el mayorista ya supera los $1.510, la distancia respecto del límite superior sigue siendo amplia. Para el cierre de esta semana, entonces, el dato central será $1.876,50: ese es el valor que tendrá el techo de la banda cambiaria el viernes 28 de agosto de 2026, aunque la cotización efectiva del dólar dependerá de la dinámica de oferta y demanda del mercado.