Javier Milei celebró la doble victoria del oficialismo en Diputados: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA obtuvieron media sanción tras una extensa sesión. “Adentro”, escribió el Presidente sobre el proyecto fiscal, que ahora pasa al Senado, y destacó el avance como “un nuevo paso en el camino hacia la libertad”. El proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo 139 votos a favor y 110 en contra, mientras que la reforma del BCRA fue aprobada por 144 a 102, con nueve abstenciones. Ambas iniciativas, respaldadas por bloques aliados, ahora deberán ser tratadas por la Cámara alta. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Milei celebró la media sanción a Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA: “Adentro”
La Cámara de Diputados le dio luz verde al proyecto que facilita el blanqueo de capitales que se encuentran fuera del sistema. También avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Central, con la que el oficialismo intenta imitar el modelo peruano.
Hace 1 hora
El problema no es Milei
El verdadero problema es el modelo económico. También aquí la historia se repite. Ya sucedió a finales de los ’90, durante el menemismo. El estallido es hacia adentro: una suerte de implosión.
El debate político y económico, en redes y medios, rebosa de lugares comunes e ideas fuerza que pretenden instalarse. La más notable de todas, el supuesto “nuevo consenso”, sostiene que el gran aporte del mileísmo a la historia económica sería una suerte de fiscalismo irreversible: la conciencia de que todo estaría permitido, menos el déficit fiscal y que, por extensión, el equilibrio fiscal sostenido sería el non plus ultra de cualquier política económica, con prescindencia del comportamiento del resto de las variables. Con tono serio, casi doctoral, hasta el analista más pelandrún sostiene que “Milei hizo lo que había que hacer”.
Hace 1 hora
El Gobierno consiguió en Diputados los votos para aprobar dos leyes clave
El oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal II con 139 votos a favor contra 110 en contra y 2 abstenciones. Ya había obtenido la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Milei celebró en las redes.
El oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de la denominada ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen aprobado apenas ocho meses atrás. La iniciativa busca incorporar a más contribuyentes a la formalidad y permitirles declarar recursos que permanecen fuera del sistema, para lo que eliminaron límites de ingresos y patrimonio. Fue aprobada por 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La votación, realizada cerca de las 23, coronó una jornada favorable para la Casa Rosada. Horas antes, Diputados también había dado media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el Gobierno busca acercar la economía argentina al modelo peruano: estabilidad monetaria aun en contextos de fragilidad política. Al menos por una vez, el presidente Javier Milei no utilizó las redes sociales para insultar. “Muchas gracias, diputados nacionales, por este nuevo paso en el camino hacia la libertad”, tuiteó.
Hace 1 hora
Diputados le dio a Milei la media sanción de la peruanización del BCRA
La Libertad Avanza y aliados aprobaron en la Cámara baja la reforma de la carta orgánica de la entidad monetaria, que restringe sus funciones a la "defensa de la moneda". Pasará al Senado.
La Cámara de Diputados le dio media sanción por mayoría al proyecto de reforma a la peruana del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el voto de La Libertad Avanza (LLA) y los bloques aliados. La iniciativa, que propone restringir las acciones de la entidad monetaria solo a la "defensa de la moneda", pasó al Senado.
Hace 7 horas
Vivir con la mínima: el alquiler empuja a los jubilados a seguir trabajando
La tasa de actividad entre los mayores de 60 años que alquilan es 17 puntos superior a la de quienes tienen vivienda propia. Con jubilaciones cada vez más deterioradas, el alquiler se lleva más de la mitad de los ingresos en 7 de cada 10 hogares.
Hace 8 horas
Caputo habla de consumo récord, pero busca reactivar un crédito hipotecario en caída
Lo anunciado por el ministro de Economía evidencia que, aunque no lo dice, el Gobierno sabe que tiene que ayudar la situación de la golpeada clase media.
Los créditos hipotecarios crecieron entre mediados de 2024 y fines de 2025.
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Universidades, al rescate de los becarios que quedaron "en el aire"
Cientos de investigadores posdoctorales del Conicet fueron desvinculados mientras esperaban que se anunciara su ingreso a la carrera del investigador; están intentando acercarles un “salvavidas”
Hace 12 horas
Benegas Lynch, como Milei, niega ayuda a endeudados: "Como Argentina perdió, no pagan"
El diputado libertario se subió a un ejemplo que dijo Milei el viernes pasado, cuando aseguró que el Mundial disparó las deudas por la compra de televisores. "El guion del llorar de las deudas", lanzó el legislador.
Hace 13 horas
Uno a uno, los diputados que apoyaron la reforma del BCRA de Milei
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar con el respaldo de sus aliados y de distintos bloques provinciales
Hace 13 horas
Casi el 70% de los argentinos cree que el Gobierno debe ayudar a familias endeudadas
Más del 50% de la población tuvo que endeudarse para pagar comida y servicios esenciales, mientras la mayoría considera que Javier Milei va por el rumbo equivocado y el 80% denuncia corrupción.
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Arbitrariedades de precios regionales: en la Patagonia se paga más de 10% que en el NOA
La brecha regional en los precios volvió a ampliarse en julio. La Patagonia pagó 8,5% más que el promedio nacional, mientras el NOA quedó 2,1% abajo. La diferencia entre ambas regiones llegó a 10,6 puntos, casi el doble que un año atrás.
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La oposición presiona al Gobierno y tendrá una sesión especial para discutir endeudamiento
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El Gobierno busca una victoria en el Congreso que aleje las internas
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“Alguien responda si leen”: el mensaje de Cerimedo al celular en poder de los sicarios
Según denunció la abogada boliviana Nadia Beller, quien sobrevivió de milagro a un ataque de sicarios, el mensaje fue escrito a su celular por quien era su pareja, el consultor político Fernando Cerimedo, minutos después de que fuera baleada y cuando el aparato telefónico ya estaba en poder de sus atacantes. La víctima, que este miércoles declara en la causa contra el argentino por enriquecimiento ilícito, no tiene dudas: su teléfono era uno de los objetivos centrales de los atacantes.
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Los casos de Julia y Lucía muestran hasta qué punto, para determinados sectores masculinos, la mujer puede dejar de ser vista como un sujeto con el que establecer un vínculo afectivo, romántico, sexual, o intelectual para convertirse en un objeto que debe responder a determinadas expectativas.
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No le cierra ni a la UIA: la entidad reclama a Milei alivio fiscal para las pymes
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