Milei celebró la media sanción a Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA: “Adentro”

El oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de la denominada ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen aprobado apenas ocho meses atrás. La iniciativa busca incorporar a más contribuyentes a la formalidad y permitirles declarar recursos que permanecen fuera del sistema, para lo que eliminaron límites de ingresos y patrimonio. Fue aprobada por 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La votación, realizada cerca de las 23, coronó una jornada favorable para la Casa Rosada. Horas antes, Diputados también había dado media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el Gobierno busca acercar la economía argentina al modelo peruano: estabilidad monetaria aun en contextos de fragilidad política. Al menos por una vez, el presidente Javier Milei no utilizó las redes sociales para insultar. “Muchas gracias, diputados nacionales, por este nuevo paso en el camino hacia la libertad”, tuiteó.