Diputados le dio a Milei la media sanción de la peruanización del BCRA

La Cámara de Diputados le dio media sanción por mayoría al proyecto de reforma a la peruana del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el voto de La Libertad Avanza (LLA) y los bloques aliados. La iniciativa, que propone restringir las acciones de la entidad monetaria solo a la "defensa de la moneda", pasó al Senado.

Cómo salió la votación de la reforma del BCRA

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El expediente contó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Las manos en alto en respaldo al proyecto fueron las de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales como Argentina Federal (que hoy abandonó la denominación Innovación Federal y habían anunciado que adoptarían un perfíl más opositor), Independencia, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires y Provincias Unidas, salvo por los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías. La Coalición Cívica votó dividida: Maximiliano Ferraro a favor y Monica Frade se abstuvo.

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Qué dice el proyecto

La reforma de la carta orgánica del BCRA es un tema importante para el presidente Javier Milei, al punto que consideró necesario anunciarlo por cadena nacional. El texto propone que la entidad financiera opere como su similar de Perú.

Con esto, la única función que tendrá será "preservar el valor de la moneda" y no otras acciones como la promoción del empleo o la industria. Además, propone la entronización de sus autoridades, ya que la remoción de su cúpula se podrá lograr solo con dos tercios de las dos cámaras.

Diputados aprobó la reforma de la carta Orgánica del BCRA: lo que se dijo

"Cada vez que al Estado le faltaba plata, se metía mano en el BCRA" por lo que "la consecuencia de esta es la inflación", afirmó el diputado de LLA Santiago Pauli, miembro informante del oficialismo, que sentenció: "Queremos erradicar la posibilidad de que cualquier gobierno emita indiscriminadamente". El jefe de la bancada mileista, Gabriel Bornoroni, afirmó que le van a "poner un candado" a la entidad monetaria nacional.

Por la negativa, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que "hay álguien por encima de (el presidente del BCRA, Santiago) Bausilli y (el ministro de Economía, Luis) Caputo, que es JP Morgan", denunció el santafesino, que definió al proyecto como "un blindaje" para "los que están detrás". El diputado Itai Hagman afirmó que la intención del proyecto es "endeudar a la Argentina a través del Banco Central".

Santiago Pauli, diputado de La Libertad Avanza

A su turno, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto tildó de "trampa cazabobos" al proyecto de reforma de la carta Orgánica del BCRA, que afirmó que conducirá a la "peruanización del BCRA". Para el ex candidato a presidente, la entidad monetaria debe ser una "herramienta que conduzca al desarrollo" y "debe estar subordinado a la política del país". También cuestionó que el proyecto entronice a las autoridades de la entidad: "Pretende mantener a Bausilli, amigo y socio del ministro Caputo".

En la misma linea, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón recordó que desde la asunción de Milei, Bausilli es titular del BCRA en comisión, ya que el Jefe de Estadp nunca envió al Senado su pliego. "¿O será que el Presidente llegará al final del mandato y cinco minutos antes meta el pliego de Bausilli y se lo deje como clavo al que sigue?", especuló.

Sobre el final, Martínez, pidió una moción para que se aparte el artículo 13 de la reforma de la carta Orgánica del BCRA. Este, que forma parte del capitulo I, sustituye el artículo 33 de la Carta Orgánica del BCRA actual. Con la nueva redacción, se establecería qque "los bienes que integran las reservas son inembargables" y "el Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

El titular de la Cámara, Martín Menem, había avanzado en la votación por títulos. Eso enervó al peronismo, que se le fue al humo al riojano. "No me levantés el dedito, que no te da", le espetó Martínez al riojano. En el revuelo, el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva fue a buscar a su par de LLA Nicolás Mayoraz, que se había referido a él como "payaso".