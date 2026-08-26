La oposición ampliada anunció esta tarde en una conferencia de prensa al margen de la sesión en Diputados que convocará a una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre para tratar la problemática de millones de familias endeudadas en argentina y la emergencia en Discapacidad que el gobierno prorrogó hasta diciembre del año pasado.

"No conseguimos hoy el objetivo que se trate pero ambas iniciativas obtuvieron 133 apoyos nos hacen pensar en la posiblidad de que tengamos una sesión con quórum y nos permita avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo", explicó al inicio de la conferencia el titular de Unión por la Patria, Germán Martínez, y sumó que la idea es emplazar a comisiones los más de 40 proyectos que existen sobre ambos temas.

Además de Unión por la Patria, participaron los bloques del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia.

A su turno, Bregman denunció que hoy el Gobierno "no quiso discutir los temas que le importan a la gente" y por el contrario lleva adelante una discusión sobre los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. "Estamos discutiendo un temario alejado de las clases populares", sostuvo. Además, afirmó que su bloque considera que las familias no están endeudadas sino que han sido estafadas. "No hay enduedados, hay estafados, acá Marcos Galperín y todos los que están detrás de grande bancos han conseguido leyes con beneficios impositivos y esos está siendo prestado a familias a tasas usuararias", insisitó la presidenta del bloque del FIT.

También habló Pablo Juliano, diputado de la Unión Cívica Radical, quien precisó que es "necesario" dejar afuera las "banderías políticas". "Está jodido es el argentino que está a pie, que no logra llegar a fin de mes. Es cierto, nadie le puso el arma en la cabeza a nadie. Pero si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar, y vamos a reunir más votos para que le podamos dar una respuesta al conjunto de los argentinos, que es lo que venimos a hacer hoy acá", sostuvo Juliano.

El anuncio que hizo esta tarde la oposición ampliada es en respuesta a que hoy el pleno de la Cámara Baja rechazó incorporar al temario de la sesión el tratamiento de proyectos vinculados con la mora y el endeudamiento de las familias, iniciativa que había sido impulsada por Juliano y Martínez. El apartamiento de reglamento fue rechazado en la votación nominal por 107 votos negativos, 133 afirmativos y 11 abstenciones. Esos más de 130 votos positivos que tuvo la oposición es lo que le da la confianza de tener 129 votos para tener quórum y emplazar a comisión los proyectos el próximo 9 de septiembre.