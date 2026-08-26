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Día clave: Diputados vuelve a sesionar con Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal como ejes

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.

Día clave: Diputados vuelve a sesionar con Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal como ejes

El gobierno de Javier Milei comienza una semana clave en el Congreso con foco en reformas económicas y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En paralelo, el Presidente retomó la actividad en la Casa Rosada tras semanas en Olivos, en un contexto de tensiones internas y negociaciones con gobernadores. En tanto confirmó que busca la reelección y se distanció del caso Cerimedo. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.

 

Hace 1 hora

El menú de la sesión en Diputados: Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal, Patentes y más

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

 

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

 

Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

 

Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Hace 2 horas

Milei pierde en los dos escenarios de balotaje planteados por una nueva encuesta

A un año y dos meses de las elecciones, una encuestadora dio un último adelanto de a quién elegirán los argentinos para conducir el país.

Una consultora privada reveló que la mayoría de los argentinos no acompañará la reelección del presidente Javier Milei en las próximas elecciones 2027. En dos escenarios distintos, candidatos del peronismo le ganarían al libertario en un hipotético balotaje presidencial por hasta cuatro puntos diferencia.

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Hace 3 horas

Baby Etchecopar criticó a Milei en vivo: "Una excusa tan..."

Baby Etchecopar cuestionó a Miei por su estéril explicación sobre el aumento de los argentinos endeudados y decidió humillarlo en vivo.

Baby Etchecopar destrozó a Milei en vivo por A24.

Baby Etchecopar volvió a criticar con suma dureza a Javier Milei este martes 25 de agosto por la noche, en su más reciente editorial en Basta Baby, el programa que conduce en A24. Allí cuestionó las últimas declaraciones del presidente respecto a la enorme cantidad de argentinos que están endeudados, al alegar que muchos de ellos lo hicieron por comprar televisores para ver el Mundial.

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Hace 8 horas

La reforma oculta del Banco Central

Javier Milei presenta la reforma de la Carta Orgánica como un blindaje contra la emisión y una garantía de independencia del Banco Central. Sin embargo, el discurso oficial oculta que el proyecto habilita al BCRA a utilizar las reservas como garantía para tomar deuda externa, facilita los contratos con acreedores internacionales y blinda a las actuales autoridades de la entidad.

Pocas veces hubo una autoridad monetaria tan subordinada al ministro de Economía y al presidente. Luis Caputo y Santiago Bausili fueron socios en la consultora Anker Latinoamérica y desarrollaron juntos negocios en el sector privado.

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Hace 10 horas

Auguadra expuso ante la Bicameral de Inteligencia: lo que respondió y omitió

El titular de la SIDE y asistió a la comisión de seguimiento a los servicios de inteligencia. Qué dijo sobre el DNU 941/25 de Javier Milei, la presencia de terroristas islámicos y de extrema izquierda y la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Hace 11 horas

Lijo le dio 15 días más a Adorni para que justifique su patrimonio

El juez autorizó el pedido del ex jefe de gabinete para que se le extienda el plazo para presentar la justificación de sus bienes, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Hace 12 horas

LLA busca reactivar la reforma de salud mental, que no convence a las provincias

El oficialismo de la Cámara alta realizó tres zooms con los ministerios de salud de las provincias. Los cambios propuestos por la Casa Rosada y los cuestionamientos.

Foto de archivo: reunión de la comisión de Salud y Legislación General sobre el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental (Mayo 2026)

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Hace 14 horas

La UCR se rearma en PBA mientras el PRO presiona en favor de un frente con LLA

Con la intención de movilizar, fortalecer y unificar el partido, la UCR protagonizó una cumbre de intendentes con agenda común, la meta de disputar la Gobernación con candidato propio y la territorialidad como fortaleza.

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Hace 14 horas

Pese al bloqueo de LLA y aliados, la oposición alertará sobre la crisis de la morosidad

El plan de los bloques de la oposición dura insistir con estos proyectos en la Cámara baja para plantear la problemática, frente a la mayoría del oficialismo. La adevetencia de Javier Milei a sus legisladores. Qué otros temas se tratan mañana.

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Hace 14 horas

Santa Fe a la baja: las cifras que revelan el deterioro de la industria santafesina

Un informe confirma el estado en alerta de la industria provincial mientras apuntan a la falta de políticas industriales por parte de Maximiliano Pullaro. Los sectores más afectados son los rubros de indumentaria, maquinaria agrícola, calzado, línea blanca, artefactos del hogar, plásticos y marroquinería.

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Hace 16 horas

Caputo pidió una "ley que castigue" a los periodistas: "La Justicia debería actuar"

El ministro de Economía usó sus redes sociales para seguir con el ataque del oficialismo a periodistas: defendió a Javier Milei y pidió que la Justicia persiga a trabajadores de prensa.

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Hace 16 horas

El Gobierno admite que los medicamentos son hasta tres veces más caros que en el exterior

Según el relevamiento oficial, la Argentina fue más cara en el 90% de los cruces y la relación mediana llegó a 3,1 a 1. Sin embargo, la metodología utiliza precios de lista y no contempla descuentos de PAMI, obras sociales y prepagas.

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Hace 16 horas

Pequeños productores, en problemas: por las retenciones, el precio de la tierra es récord

La mejora del valor de los arrendamientos y la baja de los derechos de exportación elevaron la rentabilidad del propietario, pero los productores que trabajan campos alquilados enfrentan márgenes negativos en cultivos como soja y trigo. 

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Hace 17 horas

Una importante automotriz recortará la producción por la caída de ventas

La medida se produce en un contexto de menor demanda interna y exportaciones estancadas.

Una histórica automotríz reduce su producción por la crisis.

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Hace 17 horas

Milei reconoce una suba de la morosidad pero sigue sin admitir el problema: salarios bajos

Un informe amplificado por reposteos oficiales presenta el aumento de la morosidad como resultado de decisiones individuales, fallas de las entidades financieras y falta de educación financiera. Es un avance que reconozcan que existe un problema, pero no lo relacionan con que es el resultado de una política de salarios bajos.

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Hace 18 horas

Milei se apoya en un socio de Galperín para desmentir la crisis de los endeudados

Todo el Gobierno salió a difundir el posteo de Matías Fernández, dueño de una empresa sponsoreada por Mercado Libre y ex funcionario de Macri. La estrategia de Milei para no responder a los reclamos de soluciones para las familias endeudadas. 

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Hace 18 horas

Ravier aclaró que Caputo no fue desplazado de la comunicación: Oría "tiene más injerencia"

Tras responder a una pregunta sobre un cambio en el equipo de comunicación del Gobierno, el vocero presidencial aclaró que Oría "cada vez tiene más injerencia en la narrativa del Gobierno, cosa que antes no pasaba". Sobre Santiago Caputo aseguró: "Todas las áreas conversamos con él y escuchamos su posición". 

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