Baby Etchecopar destrozó a Milei y lo humilló en vivo: "Una excusa tan estúpida"

Baby Etchecopar volvió a criticar con suma dureza a Javier Milei este martes 25 de agosto por la noche, en su más reciente editorial en Basta Baby, el programa que conduce en A24. Allí cuestionó las últimas declaraciones del presidente respecto a la enorme cantidad de argentinos que están endeudados, al alegar que muchos de ellos lo hicieron por comprar televisores para ver el Mundial.

"La gente me dice 'no le pegues tanto a Javier'. Es que no le pego. Yo relato, yo no le pego. El presidente dice cosas que yo no las termino de entender. ¿Por qué un tipo como el presidente llega a ser presidente? Por la inmadurez de los argentinos", expuso primeramente. En esa misma línea, señaló que "el presidente dijo 'fueron a comprar televisores para el Mundial'" y que "le tendría que dar vergüenza a usted ser presidente de un país que critica al hombre que se compra un televisor".

Baby Etchecopar conduciendo Basta Baby en A24.

En esa misma línea, usó como argumento la afinidad que Milei tiene con Estados Unidos: "¿A usted qué le gusta tanto Trump y Estados Unidos? En Estados Unidos, los tipos entran a una concesionaria y se compran un auto. Y el país le da el crédito. Se compra una casa y el país le da el crédito. Inmediatamente. Si tenés los papeles en orden, Estados Unidos te da todas las posibilidades siendo ciudadano. Y usted armó un país, amando tanto a Estados Unidos, donde si un argentino se compra un televisor, usted lo critica".

Baby Ettchecopar fulminó al gobierno de Milei

Tras esto, condenó al jefe de Estado por ser "un hombre que critica a un argentino que labura", arguyendo que "si vos vas a sacar un crédito para un televisor, te piden recibo de trabajo, o sea, labura". "El único vicio que va a tener es ver el mundial, a Messi. Y usted dice 'compra un televisor y ahí está la deuda'. Pero entonces quiere decir que un laburante no llega a pagar un televisor y se endeuda. ¿Es así?", apuntó.

Siguiendo esa misma lógica de pensamiento, prosiguió: "O sea que estamos en una Argentina tan rasposa, tan berreta, que el déficit es porque los argentinos sacaron crédito para comprarse televisores para ver el Mundial". "Es tan berreta eso, es una excusa tan estúpida, que yo no lo haría con el énfasis del comentario de 'se compra el televisor'. La verdad, presidente", concluyó.