Baby Etchecopar destrozó a Milei por su cruzada contra el periodismo: "No es democracia"

Baby Etchecopar realizó un contundente editorial contra Javier Milei en la última emisión de Basta Baby, el ciclo que conduce en A24. Allí le apuntó principalmente a la cruzada que el jefe de Estado lleva contra el periodismo, algo de lo que hizo gala en reiteradas oportunidades tanto en declaraciones públicas como a través de diferentes posteos en las redes sociales.
"¿Qué hubiera sido la Argentina sin el periodismo?", se preguntó para dar inicio a su opinión, mencionado que "parece le molestamos también a este gobierno, porque la causa Libra y el 3%...". "¿Qué hubiera sido si no hubiésemos existido nosotros? Por lo menos, no para meter presos a todos los que nos gustaría porque nos quedaron 10.000 afuera, pero sí para encasillar y etiquetar en cada estante a los corruptos", prosiguió.
Tras ello, rememoró: "Me acuerdo cuando yo empecé en la radiofonía, cuando te visitaba un diputado. 'Dios mío, viene el diputado', parecía que había que tirarse al piso como un felpudo. Hoy viene un diputado y dice 'aguanta un cachito, pará, pensá qué vas a decir antes de entrar'".
La dura crítica contra Milei: "No estamos en democracia"
En esa misma línea, sostuvo: "Por supuesto que no estamos en democracia. Ya cuando un tipo habla de sospecha del periodismo no es democracia. Cuando un tipo no quiere periodismo, no es democracia. Esto es como el chorro que va a pedir que saquen la garita a la esquina porque va a entrar a robar. Yo pienso lo mismo. Cuando un presidente odia a los periodistas, evidentemente el presidente va a hacer una cagada. Y no quiere que nosotros lo digamos. Porque nosotros somos ni más ni menos que los juglares que contamos lo que pasa. Nada más que eso, simplemente".