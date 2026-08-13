Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei en vivo: "Todas las payasadas posibles"

Baby Etchecopar volvió a criticar con suma dureza a Javier Milei este último miércoles 12 de agosto por la noche, en su clásico editorial de Basta Baby, el programa que conduce en A24. Allí no solo cuestionó las formas de expresarse del presidente, sino que además se preguntó si no habrá ensayado ya suficientes ataques, haciendo una comparación con el pugilismo.

"Yo quiero un presidente que se parezca a un presidente. Javier Milei creo que gastó toda las pólvora en dos años y medio", expuso sin atenuantes el icónico periodista, para luego proceder con una alegoría que tomó a muchos por sorpresa, pero que no por ello deja de ser una lectura acertada.

Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei.

Baby Etchecopar y la comparación de Javier Milei con el boxeo

"Permítame que le encuentre la similitud con una payasada. Milei hizo todas las payasadas posibles en dos años y medio. Amo el boxeo, lo amo, porque el boxeo me enseñó cómo regular los tiempos, cómo jugar, cómo esquivar, cómo permitir que no te peguen y cómo noquear. Yo creo que Javier, con toda su buena voluntad, tiró todas las trompadas en tres rounds. Y le quedan 12. Ahora son menos, son dos y le quedan nueve. Creo que no tiene piernas. Creo que le están empezando a entrar los golpes", describió.

En esa misma línea, aseguró que "Javier no tiene la mentalidad y la preparación de un boxeador" y marcó que "Javier, si le tocás la barbilla, se tira para atrás y se queda cubriéndose", en referencia a una eventual falta de respuesta eficaz contra los golpes durante su gestión.