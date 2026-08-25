Alerta por la baja de la producción en Santa Fe: cayó un 40% del total de ramas industriales

Si históricamente la industria santafesina fue un pilar clave del entramado productivo nacional, el escenario actual dista de ser favorable. Ante la falta de políticas provinciales por parte de Maximiliano Pullaro y la apertura de importaciones por parte del Gobierno nacional, un informe publicado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) confirma que el 40% del total de ramas industriales enfrentó una disminución interanual. El presidente de FISFE, Javier Martín, expresó a El Destape que el retroceso se vincula directamente con los "altos costos energéticos, la persistencia de condiciones desventajosas en relación a la producción fabril extranjera y la menor demanda interna".

Javier Martin sostuvo que la mayor cantidad de ramas continúa con la misma situación crítica que el año anterior, o más baja aún. El informe de FISFE que se conoció esta semana y que analiza la industria santafesina del mes de junio de este año delata que los sectores industriales más perjudicados son los relacionados a la indumentaria, maquinaria agrícola, calzado, línea blanca, artefactos del hogar, plásticos y marroquinería.

"La ausencia de políticas industriales lleva a un deterioro cada vez mayor en los motores productivos de todo el país. Ante este panorama es imposible competir con gigantes como Brasil o China porque tienen un sistema que los transforma en países que pueden competir. En cambio a nivel nacional, las industrias tienen que salir a competir con "dos pedacitos de alambre", expresó Martín.

En un contexto donde el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI-INDEC) reflejó un retroceso del 3,1% interanual a nivel nacional durante los primeros cinco meses de 2026, la actividad manufacturera en Santa Fe sostiene la tendencia a la baja en varias de sus ramas estratégicas. Otros números en rojo que destaca el informe de FISFE corresponden a la producción manufacturera, que en junio registró una caída del 1,0% interanual y acumuló una baja del 3,7% en el primer semestre del año.

El presidente de FISFE dijo que pese a que nivel provincial mantienen diálogo con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y se han tomado medidas para promover la producción, nada compensa el deterioro y la falta de políticas industriales a nivel nacional. "Ante este estrés económico y financiero, las pymes pudieron mantener puestos de trabajo hasta un cierto momento, después tuvieron que, en algunos casos, reducir los planteles", afirmó Martín.

Manufactura, lácteos y siderurgia a la baja

Existen tres casos emblemáticos que ejemplifican el debilitamiento de la industria provincial: la fábrica de porcelana Verbano, la fábrica láctea Verónica y la empresa siderúrgica Acindar.

Desde su fundación, Verbano se convirtió en sinónimo de vajilla de porcelana desde 1953, pero por la situación que atraviesa la provincia, buscó reducir su planta de personal al menos en un 30%. Luego de desdoblar el pago de salarios en mayo, la empresa convocó a los delegados sindicales para abrir un proceso de retiros voluntarios con el objetivo de desvincular a 55 trabajadores. "Maximiliano Pullaro es el mejor alumno de Milei, no le interesa la producción industrial del gran Rosario. No hay ninguna política para cuidar la industria santafesina. Están parados sobre el sector agroexportador", comunicaron con anterioridad a El Destape desde la Federación Obrera de Ceramistas de la República Argentina (FOCRA) en el mes de junio.

En relación con la industria lechera, el informe de la FISFE confirma que Santa Fe opera un 14,1% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que evidencia un techo de recuperación frágil. Un caso paradigmático de esta crisis es el de la láctea Verónica, que tras meses de parálisis, salarios impagos y cese de producción, expuso la extrema vulnerabilidad de la cuenca lechera. Afectada por la recesión, la firma se presentó en concurso de acreedores con una deuda millonaria que alcanza los $15.945 millones.

En cuanto a Acindar, en junio hubo una nueva suspensión de empleados y paralización de la producción. En octubre de 2023 había 1.300 trabajadores en cuatro turnos en la fábrica, en cambio hoy, trabajan aproximadamente 800 obreros. En ese marco, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) criticaron duramente la falta de respuesta tanto del Estado nacional como provincial. “Esta situación se viene sosteniendo en el tiempo. Es una tormenta perfecta porque nos ataca por todos los flancos desde la falta de demanda, la apertura de importaciones con la que no se puede competir. Es decir, hay un ataque contra la industria, pero sobre todo contra los trabajadores, con una gran caída de puestos”, expresó a El Destape el mes de julio el delegado del gremio Matías Ruffini.