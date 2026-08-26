Auguadra expuso ante la Bicameral de Inteligencia: lo que respondió y omitió

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, expuso ante la Bicameral de inteligencia, sin responder a algunas preguntas de la oposición. Además, negó detenciones por el DNU 941/2025, de Javier Milei que amplía las facultades de la SIDE y desmintió la presencia de terroristas islámicos y de extrema izquierda.

Auguadra, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, concurrió a la reunión de la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, armador bonaerense de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Junto con el titular del organismo de inteligencia, asistieron los subsecretarios Diego Kravetz y José Lago Rodríguez, además de los directores Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), y Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). Los citados brindaron un informe sobre los gastos reservados y los lineamientos del Plan de Inteligencia. El encuentro, a puertas cerradas, duró unas tres horas.

Durante el encuentro, las autoridades de la SIDE confirmaron que no hubo aprehensiones en el marco de las facultades otorgadas por el DNU que Milei firmó a fin del 2025 y amplía las facultades de la SIDE.

También señalaron a los legisladores que no existe actualmente una amenaza terrorista proveniente de sectores de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas en el país.

Por otra parte, los diputados de Unión por la Patria reclamaron por la falta de respuestas a las 120 preguntas que habían presentado diez días atrás. Los legisladores opositores también pidieron explicaciones sobre la eventual intención de Kravetz de volver a postularse como intendente de Lanús y solicitaron precisiones sobre los acuerdos firmados entre la Secretaría de Inteligencia y el FBI en el marco de la presentación del Centro Nacional Antiterrorista.

Por otra parte, uno de los temas abordados durante la reunión fue la visita que realizará León XIV a la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre, para la cual los organismos de inteligencia y seguridad deberán coordinar un operativo especial. Auguadra destacó la responsabilidad que tendrá el Estado argentino para garantizar que la visita se desarrolle con normalidad.

“Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”, afirmó el titular de la SIDE.

Además, en un comunicado posterior al encuentro, Auguadra señaló además que las máximas autoridades de la SIDE se pusieron “a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional”.

Con información de Noticias Argentinas