La UCR se rearma en PBA mientras el PRO presiona en favor de un frente con LLA

Con la intención de fortalecer, reactivar y unificar el partido, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires reunió a sus intendentes en la sede del Comité Provincia y anunció la puesta en marcha de una “agenda común articulada directamente con intendentes, concejales y la militancia de base de cada pueblo”. De fondo sobresale la incógnita sobre el futuro electoral de la UCR, tentada por el PRO para sumarse a una alianza que incluya a La Libertad Avanza para intentar arrebatarle el territorio bonaerense al peronismo.

Los distintos movimientos de la nueva conducción partidaria tienen un mismo sentido: darle musculatura al partido, organizar y poner en funcionamiento la estructura y hacer de la unidad una fortaleza para empujar en 2027. La intención es poner en marcha cada una de las áreas del espacio centenario que están dispersas —,como los intendentes, concejales, consejeros escolares, militantes y vecinos— para colocar el aparato al servicio de un gran objetivo: volver a ser competitivos en las urnas.

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La definición sobre una eventual alianza llegará recién en 2027, cuando esta tarea de fortalecimiento y puesta en marcha esté más consolidada. Sin embargo, la posición que tome la UCR será determinante: el PRO pretende que el radicalismo acuerde ingresar a un frente amplio que incluya a los libertarios, al considerar que allí hay cinco puntos clave para disputar la Gobernación. En principio, la UCR no competiría en soledad, pero no hay precisiones sobre el camino a seguir. A nivel nacional y en la Ciudad, en tanto, la premisa sigue siendo tomar distancia tanto del kirchnerismo como del mileísmo.

En esa línea, este martes Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia de la UCR bonaerense, aseguró que “el objetivo central será consolidar la unidad del partido” porque “si logramos consolidarla como herramienta, y establecemos una agenda común, este partido sin dudas está en condiciones, no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a Gobernador”.

Balbín, junto a sus pares de la Mesa Ejecutiva partidaria —Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili—, fueron los encargados de convocar a la reunión con los jefes comunales. En el encuentro, los dirigentes explicaron la estrategia para afrontar esta nueva etapa: “Buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”, adelantaron.

Según destacó Balbín, la ventaja comparativa de la UCR radica en la territorialidad, una fortaleza que hasta el momento no se logró poner en valor. “No es un eslogan, sino una realidad cotidiana. Sobre todo los intendentes, en sus pueblos, pueden dar fe de que el radicalismo sigue vivo en sus militantes y en los miles de vecinos que todavía nos eligen para que le gestionemos sus ciudades”, remarcó ante los alcaldes.

En esa línea, Balbín expuso las “prioridades inmediatas de la agenda radical”, que incluyen “la atención a la crisis del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y el impacto de fenómenos climáticos, como el fenómeno de El Niño que se avecina”.