ATE lanzó un paro en las Fuerzas Armadas y marchará al Ministerio de Defensa

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27 de agosto un paro total de actividades en las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa, en Azopardo 250, a partir de las 11. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y laboral que atraviesa el personal civil del sector.

El anuncio fue confirmado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

Aguiar explicó que las familias de los trabajadores “entraron todas en crisis”, ya que los ingresos mensuales resultan insuficientes para cubrir alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros. “Sus salarios no alcanzan ni para lo básico”, enfatizó.

Cierre de la base aeronaval de Punta Indio

El gremio también alertó sobre el intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, que afectaría a más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares. Según ATE, la medida “arrasaría con el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, impactando en la vida de más de 14.000 personas”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, advirtió Aguiar, en un mensaje dirigido a las autoridades.

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias para discutir salarios y condiciones laborales. “Se debe atacar la precarización extrema y el vaciamiento de la obra social”, señaló el dirigente, en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA.

Los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas perciben sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad. El salario básico del personal civil, determinado por nivel y grado de antigüedad según la Unidad Retributiva (Decreto N° 2539/15), alcanzaba en julio de 2026 los $402.396, cifra considerada insuficiente frente al costo de vida.

ATE denunció que la pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que repercute en la salud mental del sector. “Se registra un aumento de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento”, detallaron.

La crisis también impacta en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos. Esto afecta tanto la atención sanitaria como la formación académica en las instituciones, apuntaron en un comunicado.

El gremio subrayó que el desfinanciamiento de OSFA repercute directamente en las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias. La deuda denunciada supera los $223.000 millones, y se reclama una investigación urgente.

“Estamos frente a un vaciamiento planificado que busca desmantelar la defensa nacional”, acusó Aguiar, quien insistió en que la movilización será “masiva y contundente”. Eñ este marco, ATE advirtió que la medida de fuerza es “apenas el inicio de un plan de lucha” que podría extenderse si el Gobierno no atiende las demandas.